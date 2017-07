Marco proposa una experiodista de Canal 9 per a dirigir els informatius d'Àpunt

La directora general d'Àpunt, la nova televisió valenciana, proposarà al Consell Rector de la cadena dimarts 11 de juliol la contractació de Remei Blasco Cháfer com a directora d'informatius.

Blasco, de Carrícola (Vall d'Albaida) va treballar en el setmanari El Temps abans d'entrar per oposició en Ràdio Televisió Valenciana el 1989, any de la seua fundació. Ha desenvolupat quasi tota la seua carrera en els informatius de la televisió autonòmica -bàsicament, en la secció d'internacional- fins el seu tancament, al novembre del 2013.

Professora associada en el departament de Teoria dels Llenguatges i les Ciències de la Comunicació en el Grau en Periodisme de la Universitat de València, forma part de l'equip que està enllestint el llibre d'estil de la nova televisió.

També s'ha presentat a la borsa de treball temporal de la nova cadena, on ha obtingut la quarta plaça entre els aspirants a tècnic de comunicació. Encara que no va tenir activitat sindical ni va participar en el comitè de redacció de la cadena, va ser crítica amb la gestió que el PP va fer en Canal 9. El 2003 va signar un article col·lectiu contra el Consell d'Eduardo Zaplana. També va fer costat a un manifest en favor de Rafa Xambó i Juliá Álvaro per a les primàries de Compromís pel treball que tots dos van realitzar en defensa dels extreballadors de RTVV.

El primer és professor en la Universitat de València, membre del Consell Rector i de l'equip que elabora el llibre d'estil d'Àpunt. El segon, experiodista en Canal 9, el número dos de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient.

Cas de ser ratificada pel Consell Rector, Blasco seria la màxima responsable d'un equip molt ampli. La plantilla inicial d'Àpunt, aprovada pel Consell Rector, serà d'uns 500 treballadors. Entre ells, 89 redactors/periodistes; 39 redactors d'audiovisual en anglès; 10 SEO mánager; 27 periodistes esportius i 18 per al mateix lloc però amb coneixement en anglès; 3 analistes de socialmedia; 4 meteoròlegs; 9 assessors lingüístics i 6 grafistes.

La directora general ja va contractar cinc professionals de la seua confiança a l'abril de 2017, entre ells, el responsable de dissenyar la redacció única i el de programes. A més, la radiotelevisió ha convocat una borsa temporal d'ocupació. Es van rebre 9.000 sol·licituds per a 62 llocs.