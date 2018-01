Dos falangistes detinguts en la retirada de la creu franquista de Callosa de Segura

A la tercera va la vençuda. La Creu dels Caiguts que portava set dècades presidint la façana de l'església de Sant Martín del municipi alacantí de Callosa del Segura ja és història. La seua retirada, en compliment de la Llei de Memòria Històrica, ha tingut lloc en la matinada d'aquest dilluns entre fortes mesures de seguretat i s'ha saldat amb la detenció de dues persones afins a un grup falangista que havia mostrat resistència i llançat petards als agents.

Arrere queden dues sentències judicials favorables i més de 400 dies de protestes d'una part dels veïns que, aglutinats en la Plataforma Ciutadana en Defensa de la Creu, s'han anat alternant per a defensar aquest símbol alçat el 1942 per a homenatjar a 80 callosins que van morir durant la Guerra Civil en el bàndol franquista.

El moment de major tensió s'ha produït just quan els operaris, escortats per la Guàrdia Civil i la Policia Local, han aconseguit separar la creu de la base. Ha sigut llavors quan s'han succeït insults entre partidaris i detractors d'aquesta decisió i amb càntics a favor de la República.

Protesta falangista contra la retirada de la cruz franquista en Callosa de Segura.

D'aquesta manera, l'equip de govern de Callosa (PSOE, IU i Som) ha aconseguit llevar aquest monument després de fracassar les dues temptatives anteriors quan es van trobar amb un fort rebuig de veïns que tenien el suport de grups falangistes. Per la seua banda, l'Ajuntament ha comptat amb el suport de la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana i de la Subdelegació del Govern a Alacant. El municipi té previst traslladar la creu a un futur Centre d'Interpretació de la Memòria Històrica.

Des de la Plataforma en Defensa de la Creu han vingut defensant en tot moment que el monument no enaltia el franquisme si no que homenatjava les víctimes d'un poble que durant el conflicte bèl·lic va pertànyer a tots dos bàndols. Els defensors de la conservació van argumentar que al setembre del 2016 ja es van retirar de la placa de marbre tant l'esment a Primo de Rivera com les plaques de la Falange.

No obstant això, durant aquest any i mig de polèmica, han sigut unes quantes les vegades que grups falangistes vinguts expressament de diferents punts d'Espanya s'han concentrat en la plaça de l'església de Sant Martín amb pancartes i càntics propis de l'extrema dreta.

Ese precioso momento en el que se retira la cruz de Callosa del Segura. Eliminando restos fascistas que ensucian nuestras calles. La lucha sigue. Salud y República pic.twitter.com/QadBv9YQBT — Calipso (@CalipsoOgigia) 29 de enero de 2018