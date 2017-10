La inspecció multa amb 150.000 euros a Ribera Salud per exposar treballadors a Elx a productes cancerígens

La Inspecció Provincial de Treball de la Seguretat Social ha multat amb 150.000 euros la concessionària sanitària Elche Crevillente Salud SA –propietat de Ribera Salud– per no haver adoptat mesures de prevenció per l’ús i la manipulació de productes cancerígens en el Servei d’Anatomia Patològica de l’Hospital d’Elx. Els inspectors consideren que l’actuació és una infracció molt greu per la “falta de diligència” de l’empresa que ha exposat perillosament 35 treballadors a productes nocius sense les mesures de protecció estipulades en la normativa de seguretat laboral. La firma que dirigeix Alberto de Rosa ha expressat disconformitat en les al·legacions, encara que s’han rebutjat totes.

Així, segons la denúncia administrativa publicada hui dimarts en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), la falta d’equips de protecció per al personal del Servei d’Anatomia Patològica de l’Hospital d’Elx i els nivells elevats d’aquesta substància en l’aire han produït un risc “objectiu” que, “ateses les condicions específiques de treball en el servei, extrem aquest indiscutit, en tant que s’hi manipulen i s’hi utilitzen substàncies qualificades com a cancerígenes, sense l’adopció, en els termes assenyalats, de les mesures oportunes per a evitar el risc en l’exposició d’aquestes substàncies”.

I és que els diferents mesuraments sobre nivells de formol en aquest departament hospitalari, que recull i processa les mostres de biòpsies de tota l’àrea sanitària, havien detectat nivells excessius d’aquesta substància cancerígena en l’aire. Tampoc s’ha evitat que aquesta substància que, en part, es converteix en gas en l’ambient, supere els límits mínims. Per a fer-ho, caldria haver fet una forta inversió en “campanes de seguretat” o en l’evacuació dels agents cancerígens, com va arribar a recomanar el servei de prevenció alié contractat per Ribera Salud.

En les seues al·legacions, Ribera Salud defensa que la falta d’equips de prevenció no és així i que es deu a un document “capciós” del comité d’empresa. L’empresa també critica l’Invassat (Institut Valencià de Salut i Seguretat en el Treball) i assegura que “no té constància de cap mesurament ni fet fefaent que aquest procés comporte risc”. La concessionària també arremet contra el seu propi servei de prevenció extern perquè “no és l’adequat”.

Les explicacions de l’empresa han estat rebutjades pels tècnics i per la mateixa directora de Treball i Benestar Social, Cristina Moreno –que firma la sanció–. L’expedient conclou que la concessionària “no ha actuat amb la diligència deguda en l’adopció de mesures preventives per a evitar l’exposició dels treballadors al formol o almenys per a reduir-ne l’exposició per davall dels límits”.

No és la primera multa administrativa que la Generalitat imposa a la concesionària Ribera Salud en plena batalla pel final del contracte de l'Hospital de la Ribera. La Conselleria de Sanitat ya va sancionar amb 30.001 euros a la central de compre de Ribera Salud per no tindre llicència per a distribuir medicaments.