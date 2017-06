Risc extrem d'incendis forestals a l'interior i sud de València, interior de Castelló i nord d'Alacant

Este dimarts estarà marcat pel risc extrem d'incendis forestals a tot el territori valencià, segons informa el servei 112 d'emergències. Així l'interior i sud de València, interior sud de Castelló i nord d'Alacant es troben en alerta roja, mentre la resta de territori el nivell és taronja de risc alt d'incendis.

Els vents seran de ponent amb ratxes de 40 a 60 km/h per l'interior, que abastiran el litoral per la vesprada. Les temperatures màximes estaran entre els 30 i 40ºC, amb humitat baixa. A més a més hi ha risc de tempestes seques a l'interior de València i de Castelló.