El TSJ autoritza la retirada de la creu franquista de Callosa del Segura

En la matinada del passat 28 al 29 de gener, l'Ajuntament de Callosa de Segura retirava la Creu dels Caiguts que portava setanta anys presidint la façana de l'església de Sant Martín del municipi alacantí en compliment de la Llei de Memòria Històrica. No obstant açò, Tribunal Superior de Justícia (TSJCV) ordenava aqueix mateix 29 de gener el "cessament immediat" dels treballs de destrucció o retirada de la creu i el pedestal.

Ara, una setmana després, l'alt tribunal valencià ha comunicat que permet la retirada de la creu, encara que ha ordenat el consistori que la conserve fins que hi haja sentència ferma. La Sala del Contenciós del TSJ no es pronuncia sobre el fons del plet, pendent de resolució.

En les seues resolucions, l'Alt Tribunal Valencià alça les mesures cautelaríssimes acordades, rebutja adoptar les mesures cautelars demanades per la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Cruz i imposa l'Ajuntament l'obligació de custodiar adequadament tots els elements del monument per a “que siga perfectament viable la reconstrucció del conjunt” si la Justícia, quan resolga el fons del plet, dóna la raó a entitat recurrent.

Els magistrats entenen que la retirada de la Creu no produeix danys irreparables; que no concorre el requisit legal de perill en la mora processal, ja que “no s'està produint (pel que es coneix), ni pot produir-se, una destrucció del conjunt dels elements que componen la Creu, sinó una deconstrucció, que ha de fer-se amb cura, per al que requerim especialment a l'Administració, no solament pel que fa al desmuntatge, sinó també la seua custòdia; a fi que, en el cas que definitivament triomfara la tesi de l'entitat actora, puga, a costa de la Corporació, reconstruir-se”.

"Alleujament" en l'ajuntament

Per la seua banda, l'alcalde de Callosa del Segura, el socialista Fran Maciá ha reconegut a eldiario.es sentir-se alleujat i creu que l'acte del TSJCV suposarà "un punt d'inflexió". "En aquests moment tinc a la ciutat molt dividida i amb molta tensió, qualsevol altra decisió judicial haguera sigut difícil de digerir", ha explicat.

Ha sigut el propi alcalde el que ha cridat l'empresa que s'estava encarregant de la retirada de la Creu dels Caiguts "perquè procedisca a continuar com més prompte millor". Calcula que en 24 hores hauran retirat la base que sustentava a la Creu i que encara segueix en peus. Així mateix, en les pròximes hores també contactarà amb la subdelegació del Govern perquè engegue de nou el dispositiu de seguretat.

La base on es trobava la creu als caiguts

A l'espera de la reacció davant aquesta nova notícia dels partidaris de la Creu, els quals es van felicitar fa just una setmana de la decisió del TSJCV, el primer edil els demana que acaten la decisió. "Si abans aquest òrgan judicial els semblava fabulós, ara també haurà de seguir sent-ho".

Dues detencions

La retirada d'aquest homenatge erigit en 1942 en honor a 80 veïns del municipi alacantí que van morir en el bàndol franquista durant la Guerra Civil va estar marcada per la detenció de dues persones afins a un col·lectiu falangista que van mostrar resistència i van llançar petards als agents de policia. Els operaris que van retirar la creu van haver de ser escortats entre insults dels convocats per la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Cruz per agents de la Policia Local i la Guàrdia Civil.

L'equip de govern de Callosa de Segura, format per PSPV, Esquerra Unida i Som, ja havia intentat anteriorment en dues ocasions retirar el polèmic monument, una decisió recolzada per sengles sentències judicials.

No obstant açò, la decisió de l'ajuntament es va topar en aquesta ocasió amb la resolució del TSJ. “La paralització ha arribat en el pitjor moment”, explicava a eldiario.es l'alcalde de la localitat, qui no va ocultar la seua preocupació per la inseguretat que podria generar aquesta nova situació.