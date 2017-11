El TSJ avala la decisió de Conselleria de no becar a alumnes de la universitat privada

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimat el recurs presentat per la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir contra la decisió de la conselleria d'Educació de no concedir beques als estudiants d'universitats privades. L'alt tribunal valencià considera "conforme a dret" la postura de la conselleria d'Educació.

La decisió del departament que dirigeix Vicent Marzà es produïa al febrer de 2016 i posava fi a una pràctica implantada fa una dècada pel govern autonòmic de Francisco Camps, qui va generalitzar les ajudes a estudiants universitaris independentment d'on cursaren els seus estudis, si en un centre públic o un de privat.

Així, el TSJCV desestima el recurs contenciós-administratiu contra la decisió de la Conselleria, que va rebutjar el recurs de reposició de la Universitat Sant Vicent Màrtir contra l'ordre de convocatòria de beques universitàries. Contra la sentència, que no és ferma i ha sigut emesa per la secció cinquena de la sala contenciosa-administrativa, cap recurs de cassació davant el propi TSJ, que no imposa costes a les parts.

La Universitat Catòlica de València, una de les pitjors d'Espanya segons el rànking elaborat per BBVA i l'IVIE, va decidir recórrer la decisió la decisió del Consell de retirar les beques als estudiants de centres privats "per a defensar als alumnes, directament afectats per aquesta mesura".

L'arquebisbe de València, el cardenal Antonio Cañizares, va insistir llavors que el de beca "és un dret fonamental dels alumnes i, particularment, dels més pobres, que no ha de ser conculcat per cap llei ni cap Estat".