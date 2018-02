“T’agradaria eixir de l’homosexualitat per sempre?”, així ofereix els seus serveis una ‘coach’ a través d’Internet

“Hola, t’agradaria eixir de l’homosexualitat per sempre?”. Diversitat Alacant ha denunciat a través de les seues xarxes socials missatges com aquest que estan apareixent en telèfons mòbils de la província d’Alacant. Al costat l’enunciat s’indica la web d’una “ coach professional” formada a Madrid amb el lema “pots deixar arrere l’homosexualitat”.

El president de l’associació alacantina, Toño Abad, considera que aquest tipus d’anuncis són preocupants, perquè les persones que accedeixen a aquests serveis “poden acabar tenint problemes psicològics molt greus” els resultats dels quals, assegura, són palpables. “Com a entitat hem hagut d’atendre persones que han passat per aquestes teràpies i et puc assegurar que són molt perilloses, ja que ens toca fer contrateràpia”, assegura el també director de l’Observatori valencià contra l’LGTBIfòbia. “Sense oblidar-nos que constitueixen un frau per tal com no estan protegides ni per avals científics ni mèdics”.

En preguntar-li pels motius pels quals apareixen aquestes promeses en forma d’anunci a Alacant província, Abad entén que es deu al fet que “encara no són punibles”. El president de l’entitat que representa col·lectius LGTBI en les distintes comarques alacantines recorda que a la Comunitat Valenciana encara no ha entrat en vigor la llei LGTBI, de la qual són ponents –està en tramitació i es preveu que s’aprove al començament d’estiu–.

D’aquesta manera, a Catalunya o Andalusia, les lleis LGTBI respectives prohibeixen les conegudes com a teràpies d’aversió o de conversió. A Madrid, on també hi ha la Llei de protecció integral contra l’LGTBIfòbia, l’organització Arcópoli ja va denunciar la web de la coach l’anunci de la qual ha aparegut a Alacant. “Ens consta que també l’han denunciada en altres comunitats”, assegura Abad.

En aquesta pàgina web, la polèmica coach s’excusa afirmant que treballa “amb qui demana ajuda, siga amb el que es considera gai i vol continuar sent-ho, o amb qui experimenta desitjos homosexuals i no ho vol per a ell o per a ella”. Més avant, nega que cure l’homosexualitat, “sinó que oferisc ajuda per a aconseguir-ho. Parle de ‘deixar arrere’”.

Per la seua banda, Toño avança que Observatori valencià contra l’LGTBfòbia posarà una reclamació a la Conselleria d’Igualtat “per a evitar que torne a passar” alhora que recorda que la llei estatal contra l’LGTBIfòbia hauria d’haver entrat en vigor “però el PP l’ha prorrogada 11 vegades”. La norma, promoguda per Podem, “despatologitza” la transsexualitat i preveu sancions de fins 20.000 euros, entre altres qüestions, per publicar en Internet continguts ofensius i vexatoris.