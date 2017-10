Va ser la diputada del PP Beatriz Gascó una treballadora zombi de Ciegsa?

La contractació de persones afins al PP que no acudien al seu lloc de treball va ser una pràctica habitual durant els anys en què aquest partit controlava les institucions. Els treballadors zombi, com se’ls ha anomenat després, s’investiguen en les empreses públiques Imelsa, dedicada a l’impuls econòmic local; Emarsa, responsable de la depuradora de Pinedo , i Ciegsa, orientada la construcció de les escoles públiques. Les tres trames, ara en els tribunals, estan lligades al finançament il·legal del PP.

En el cas de Ciegsa, investigada també en les Corts valencianes, han anat apareixent nous actors implicats. Al juny, els portaveus del PSPV, Compromís i Podem van denunciar tres nous assessors que no hi anaven a treballar . L’últim cas a què s’apunta és el de Beatriz Gascó, diputada del PP, exdirectora general d’Educació i excoordinadora de l’àrea d’educació en el gabinet de premsa de la Conselleria. Paradoxalment, Gascó va comparéixer dilluns passat en la comissió parlamentària.

Segons ha publicat el diari El Mundo aquest dimecres , Gascó va cobrar una nòmina entre els anys 2006 i 2007 com a treballadora de l’empresa pública Ciegsa a través d’una empresa de treball temporal amb un contracte de funcions administratives, però exercint en el seu lloc de coordinadora de l’àrea d’educació en el gabinet de premsa de la Conselleria. El diari cita la base de dades de l’empresa pública, d’on es desprén que la seua nòmina era de més de 42.000 euros.

Gascó va defensar en la seua intervenció en el parlament que l’empresa pública investigada per l’estafa en la construcció de col·legis era “necessària” com “l’eina més àgil per a construir col·legis”. La comissió investiga costs de mil milions d’euros i els tribunals, el seu vincle amb el finançament irregular del PP.

La diputada popular es defensa acusant el conseller d’Educació, Vicent Marzà, “d’usar dues persones durant un any sencer per a revisar totes les qüestions que jo havia firmat durant la meua etapa com a directora general” i assegura que es tracta de “una mentida treta de context o potser certes veritats puntuals tretes de context que al final acaben convertint-se en una mentida”.

Els grups parlamentaris de PSPV, Compromís i Podem han acusat la diputada del PPCV Beatriz Gascó de “mentir” durant la seua compareixença en la Comissió d’Investigació de les Corts que investiga els costos de més de 1.000 milions en Ciegsa, per la qual cosa consideren que ha quedat “deslegitimada” i “desacreditada” per a exercir les seues funcions en la cambra valenciana.

Els tres partits analitzaran la documentació i la intervenció de Gascó en la comissió d’investigació per a presentar la denúncia pertinent. El fals testimoni davant d’una comissió d’investigació parlamentària està tipificat penalment.