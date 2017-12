La Udef constata que es "van fabricar" documents "ad hoc" en els contractes de la Fórmula 1 per a simular legalitat

Segueixen acumulant-se els indicis d'irregularitats en la contractació de la Fórmula 1 a València. Així es desprèn de l'últim informe aportat per la Udef (Unitat de Delictes Econòmics i Financers), amb una extensió de 144 pàgines, incorporat al cas Valmor aquest mes de desembre referit a la contractació del servei de subministrament de pantalles gegants per a la celebració del Gran Premi de València entre 2008 i 2012. Aquestes operacions van tenir un cost superior als tres milions d'euros per a l'erari públic.

Així, la Policia Nacional confirma que l'empresa pública de la Generalitat Circuit del Motor va realitzar contractes "ad hoc", amb la col·laboració del despatx Broseta Abogados, que s'encarregava de cercar "solucions a la problemàtica plantejada per Circuit del Motor sobre excés de facturació, ús recurrent del procediment negociat sense publicitat o la no existència de documents en l'expedient, encara que ja s'haguera prestat el servei i emès la factura pel proveïdor", per a l'adjudicació de les pantalles a la mercantil Avega Soluciones Inteligentes Audiovisuales SL de 2008 a 2011.

Aquesta empresa "no va presentar cap oferta" a Circuit del Motor i les contractacions es van realitzar mitjançant el procediment negociat sense publicitat a través d'una tramitació d'urgència justificada en la "imprevisibilitat" i en l'"interès públic" del Gran Premi. El 2011, les contractacions les va realitzar directament Valmor amb Alfassom.

Segons la Udef, no es va justificar la necessitat de contractació, no hi havia un document de disponibilitat de crèdit, va haver-hi una falta de criteris de valoració d'ofertes, es van sol·licitar les ofertes sense plecs, va haver-hi ofertes presentades abans o després de termini, es van utilitzar modificats de contractes per a eixugar sobrecostos en la facturació, es va negociar l'oferta amb l'adjudicatari... "i un llarg etcètera d'irregularitats".

"Aparença de veracitat"

Per a dotar aquestes contractacions d'"aparença de veracitat" es van acabar "fabricant" documents "ex post, exclusivament amb la finalitat de configurar un suposat expedient i atorgar-li aparença exterior d'integritat i veracitat". Per això, la Udef apunta que les adjudicacions de Circuit del Motor a Avega es van realitzar "al marge del que es disposa en la llei de contractes de l'Administració Pública i altra normativa aplicable, vulnerant-se els principis de publicitat, concurrència, objectivitat i transparència aplicables en la contractació pública, i la contractació el 2011 de forma directa per part de Valmor de la societat Alfassom va permetre eludir l'aplicació de les normes de la contractació pública a la prestació dels serveis incomplint el contracte entre Valmor i el Circuit del Motor”. Això va suposar un "perjudici econòmic" per a l'empresa pública.

Contractes a la carta, el "patró" del PP

La diputada socialista Ana Barceló ha denunciat que aquest 'modus operandi' no va ser exclusiu de la celebració de la Fórmula 1, sinó el patró utilitzat pel Partit Popular en l'organització dels seus "esdeveniments, contractes i adjudicacions a la carta", com l'Agència Valenciana de Turisme o Fitur: "elaborar a la carta les condicions i la posterior adjudicació de contractes".

Segons el parer de la parlamentària autonòmica, l' "únic interès" que es perseguia amb aquesta conducta era "el benefici propi i dels ‘amiguets’ als que anaven a parar gran part dels contractes", al mateix temps que ha denunciat el "greu perjudici" per a la societat valenciana d'aquesta manera de procedir. "Sempre en nom de l'interès públic i per motius d'urgència, aquests han sigut els arguments que una vegada i una altra es repeteixen per a saltar-se els procediments legals", ha assenyalat Barceló.