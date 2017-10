Vicent Pallarés, Margarida Castellano, Carles Camps i Manuel Molins, guanyadors dels Premis Octubre

El poeta Carles Camps ( Cervelló, Baix Llobregat,1948), amb l'obra El rastre d’uns escrits; l’escriptor valencià Vicent Pallarés(Barcelona, 1951 ), amb l'obra Les llàgrimes d’Orfeu, el dramaturg ManuelMolins (Alfara del Patriarca,1946) amb Ratzinger Papa 265 (els àngels de Sodoma) i l’escriptora Margarida Castellano (Torrent, 1981), amb l’obra Passats i presents d’allà i d’ací. Memòria, autobiografia i jo han estat declarats els guanyadors dels 46 Premis Octubre en les modalitats Vicent Andrés Estellés de Poesia, Andròmina de Narrativa, Pere Capellà de teatre i Joan Fuster d’Assaig, respectivament.

El jurat que ha atorgat el premi de poesia estava format per Manuel Forcano, Anna Gual, Ricard Mirabete, Pere Antoni Pons i Begonya Pozo. Ha estat elegit entre 42 originals presentats. Els membres del jurat han valorat especialment "la seua riquesa formal i la seua naturalesa reflexiva i lírica alhora" ja que "té el mèrit d’agafar els grans temes de sempre i explorar-los des d’una veu pròpia i singular".

El jurat que ha atorgat el premi de narrativaestava format per Josep V. Garcia Raffi, Carme Manuel, Ramon Pla, Llucia Ramis i Raquel Ricart.Vicent Pallarés ha estat elegit entre 53 participants. El jurat ha valorat especialment "el fet que tracta d’un personatge històric d’interés pel país, Francesc Tàrrega"així com "la combinació de la narració de fets amb la percepció singular de la seua dona".

El jurat que ha atorgat el premi de teatre estava format per Pilar Almeria, Francesc Foguet i Bernat Joan.Manuel Molinsha estat elegit entre 44participants. El jurat ha valorat especialment "la visió polièdrica i la riquesa de matisos d’una temàtica sensible com els abusos sexuals comesos en el si de l’Església catòlica", així com "la densitat de l’obra, la qualitat de l’escriptura i l’esforç documental que s’hi reflecteix".

Finalment, el jurat del premi d’assaig, format per Xavier Antich, Pau Caparrós, Stefano M. Cingolani, Borja de Riquer i Fina Salord, ha atorgat el premi a MargaridaCastellano, d'entre 14 participants. El jurat havalorat especialment "l’originalitat i actualitat de la temàtica, molt poc tractada i de gran impacte".