Vicent Soler: "Els valencians no som plorons, el que hem sigut és invisibles"

El conseller d'Hisenda, Vicent Soler, considera que 2018 serà un any clau per a la negociació i aprovació del nou model de finançament autonòmic. Sobre la política reivindicativa del Govern valencià i les crítiques que pot generar, Soler apunta: "Els valencians no som uns plorons, el que hem sigut és invisibles". El conseller considera en una entrevista d'eldiario.es gravada en vídeo que al president del Govern, Mariano Rajoy, "li interessa enfrontar les autonomies".

Soler afirma que s'han d'incrementar els recursos per a les comunitats autònomes en detriment de l'Estat perquè són les que ofereixen els serveis bàsics. "Cada any les autonomies ingressen 16.000 milions de menys conforme a les competències que tenen. Els diners no són ni de les autonomies ni de l'Estat, són dels ciutadans i s'han de repartir per a complir amb els serveis", argumenta.

El conseller d'Hisenda manifesta que el sistema de finançament es podria traure endavant sense Catalunya. "Espanya està parada amb l'excusa de Catalunya", sentència.