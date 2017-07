Vicent Soler qualifica de "broma" la "decimeta" que ofereix Cristóbal Montoro en l'objectiu de dèficit

Si el president Ximo Puig ironitzava aquest dijous en la sessió de control en les Corts sobre la sobre la "magnífica magnanimitat" del ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, per augmentar en una dècima la seua proposta sobre el sostre de dèficit per a les comunitats autònomes, el conseller d'Hisenda, Vicent Soler, ha assegurat aquest divendres que la "decimeta" de relaxació en el sostre de dèficit oferida per Montoro és una "broma" i reflecteix "una magnanimitat que no resol res".



Així s'ha pronunciat el conseller en declaracions als mitjans abans de començar el Consell de Política Fiscal i Financera que modificarà l'objectiu de dèficit d'enguany en portar-lo al 0,4% del PIB.

És un sostre una dècima superior al que es va marcar en el Consell de fa només set dies, la qual cosa donarà marge pressupostari a les comunitats, si bé, segons ha apuntat Soler, "aqueixa decimeta" la considera la Generalitat Valenciana "una broma".



El canvi en una setmana denota, per al conseller valencià, que el ministre d'Hisenda estableix les directrius del sistema de finançament segons "criteris volubles" i "interessos que no són les condicions de vida dels ciutadans".



Es tracta d'un canvi de posició "inquietant", ha dit Soler, i per això, la Generalitat expressarà en el Consell de Política Fiscal i Financera la seua oposició "a les formes" amb les quals ha actuat Montoro i al "fons" de la seua proposta.



"Una vegada més el ministre actua com a jutge i part i decideix per tots, de manera que el que parteix i reparteix, s'emporta la millor part", ha resumit Soler.



Tal com ha manifestat el conseller, la senda d'estabilitat pressupostària se segueix traçant en funció d'uns criteris simètrics, la qual cosa permet a Montoro "anar a Brussel·les i esbandir els seus problemes", ja que carrega el principal pes dels ajustos sobre les comunitats i els ajuntaments.



"No és seriosa" aquesta forma d'actuar en un Estat constitucional i autonòmic, ha afegit abans de proposar una modificació de les bases del sistema de finançament autonòmic i de l'Estat de Benestar.