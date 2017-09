“Volem generar un espai propi per a acollir refugiats a València”

Neus Fàbregas Santana (València en Comú) va prendre possessió de l’acta com a regidora de l’Ajuntament de València el 24 de juliol passat, després de l’eixida polèmica de l’exportaveu, Jordi Peris. Una decisió que, segons ha assegurat, la va agafar per sorpresa.

Responsable de l’àrea de les regidories de Govern Obert (participació, descentralització i transparència), Cooperació Internacional i Migració, Fàbregas pretén potenciar els processos participatius i fer de València una ciutat de referència en matèria d’acolliment d’immigrants i de refugiats.

Com vas viure el procés de dimissió de Jordi Peris?

Jo estava com a assessora del grup municipal de València en Comú i el dia en què Jordi decideix deixar la formació és quan jo me n’assabente. Va ser una sorpresa, no esperava que això poguera passar i, d’una banda, total respecte a la seua decisió, i després vaig considerar que necessitava un mínim de 48 hores per a prendre una decisió. Vaig considerar que podia ser una oportunitat i vaig acceptar el càrrec. Després vam començar a treballar amb els meus companys María Oliver i Berto Jaramillo en el repartiment de competències per a guanyar en eficiència i generar mecanismes de comunicació millors.

Amb els canvis que hi ha hagut en el grup municipal i en el si de la plataforma, s’obri una etapa nova en València en Comú?

És cert que al març es va fer l’assemblea reconstituent i vam canviar el reglament de la taula de coordinació i la meua entrada va ser al juliol. Per tant, en poc de temps hi ha hagut dos canvis importants que fan que es transformen en una etapa nova que acaba de començar. D’ací al que queda de legislatura estem en una bona posició per a continuar treballant en la institució i en els carrers i poder continuar generant la plataforma ciutadana que vam voler construir fa tres anys.

Dependrà de com funcionen les coses en aquests dos anys que València en Comú continue amb eixa marca o que s’integre definitivament en Podem amb vista a les pròximes eleccions municipals?

Hi ha molts factors interns i externs que determinaran el que passe en dos anys. El camí que estem construint en València en Comú determinarà diverses opcions i el de Podem tant dins de València en Comú com fora també determinarà el que serà València en Comú, però no sols tindrem aqueixes dues balances. Per a mi, d’ací a dos anys ens hem de trobar en un espai de trobada de formacions polítiques i socials transformadores.

Van molestar en el grup municipal les declaracions de representants autonòmics i nacionals de Podem criticant les torres del Parc Central?

Com ja ha dit nostra portaveu María Oliver, València en Comú està d’acord amb els aspectes bàsics d’aquest projecte. El que volem és que la ciutadania conega bé el projecte i el que siga millorable, que es debata. Sobre les declaracions d’aquests membres de Podem, hem parlat amb ells i volem veure quins mecanismes de comunicació establim per a estar més ben coordinats. Al cap i a la fi, es pot opinar de tot, però cal millorar la comunicació i la coordinació entre tots els òrgans .

Ha anunciat millores en els pressupostos participatius. En quin sentit aniran?

Estem treballant en la nova consulta per als pressupostos del 2018, que comptaran de nou amb 7 milions d’euros en inversions la destinació dels quals decidiran els veïns i veïnes de València. És cert que ens trobem amb frustracions de la ciutadania i de l’equip de Govern perquè les obres no van tan ràpid com ens agradaria. De fet, de les 109 obres aprovades el 2016 se n’han executat 70 i esperem acabar la resta al començament del 2018. Estem pensant en la manera de generar un procés més llarg amb debat i reflexió en què puguem fer-ho més per barris en compte de per districtes i que després s’agilitze l’execució dels projectes aprovats.

[[ OBJECT ]]

S’han posat en contacte amb els arquitectes guanyadors del projecte de la plaça de la Reina per a garantir que es tindran en compte les propostes ciutadanes sorgides del procés Participa Reina ?

Es crearà una comissió de seguiment ciutadà per a fer una tasca d’acompanyament en el procés d’execució del projecte amb l’objectiu que es tinguen en compte totes aqueixes peticions que van sorgir del procés participatiu. D’ací a poc es crearà la comissió i ens posarem en contacte amb el despatx de José María Tomás.

La Federació de Veïns els ha demanat més protagonisme de les Juntes de Districte en la presa de decisions de la ciutat, ho tindran en compte?

Està acabant-se de tancar el model de participació que, al seu torn, ve d’un procés participatiu que es va desenvolupar l’any passat. A partir d’ací, es començarà a treballar en el reglament de participació, que el separarem del de transparència. Així, encara que estaran vinculats, farem un reglament de participació i un altre de transparència.

En quin sentit anirà aqueix reglament de transparència?

Volem que la ciutadania tinga tota la informació i que, per exemple, a través de la plataforma digital Decidim es puguen consultar els projectes aprovats pels veïns en quina situació d’execució estan. A més, volem vincular les dades obertes a la transparència. Ara hi ha moltes dades públiques, però no estan ordenades i la ciutadania no sap on trobar-les. Crearem una eina digital dins de la web municipal en què es podrà consultar i informar-se de totes les despeses i els ingressos de l’Ajuntament, on van els pressupostos , etc.

En matèria de cooperació i immigració, en quina línia vol treballar?

En cooperació internacional apostarem perquè s’assolisca el 0,7% del pressupost , actualment estem en el 0,5%. Continuarem treballant per un compromís clar d’eradicar la pobresa i les desigualtats mundials, ja que crec que la suma dels nostres actes quotidians repercuteixen al món. Quant a immigració, continuaré reivindicant el tancament de tot centre d’internament per a estrangers, especialment el de València. Continuarem reivindicant al Govern central que assumisca la quota de refugiats que va prometre que portaria a Espanya, perquè tot això genera que continuen venint persones migrades i refugiades per vies no segures, jugant-se la vida i pagant milers d’euros a màfies per la deixadesa del Govern central i la Unió Europea, que no treballen per aturar els conflictes armats i per millorar la vida de les persones.

Quina capacitat té València per a assumir persones refugiades?

Volem a pujar l’import del projecte ‘La Nostra Ciutat, el Teu Refugi’ que vam iniciar fa dos anys per acollir refugiats. A més, hem a pujat el pressupost per a la primera acollida perquè està arribant més gent enguany que l’any passat tant de refugiats com de migrants forçats i hem de donar-los acollida. Ara mateix València té 170 places d’acollida i ja estan plenes. L’any passat teníem un 10% d’ocupació i ara estem al 100%.

On s’allotgen aquestes persones i quins projectes tenen sobre això?

Hem incrementat el pressupost en uns 100.000 euros per poder ampliar places i per a l’any que ve he sol·licitat més pressupost . El problema és que València no té recursos municipals propis per a acollir persones sense sostre, immigrants o refugiats. Per a mi serà una aposta abans que acabe la legislatura intentar generar algun espai propi perquè ara es treballa amb convenis amb entitats que sí que tenen albergs . Continuarem treballant amb aqueixes entitats, però crec que una ciutat com València ha de tenir també un recurs propi que puga gestionar.