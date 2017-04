El Govern ignora les crítiques de Puig a les "elits centralistes" pels pressupostos

El president de la Generalitat i el ministre de Foment han mantingut una reunió "amable" sobre la mesquinesa de les inversions de l'Estat per a la Comunitat Valenciana el 2017 que ha sigut tan cordial com, en principi, poc productiva: Íñigo De la Serna ha abandonat el Palau de la Generalitat sense assumir compromisos de calat amb l'administració valenciana.

Així ho ha deixat entreveure Ximo Puig. El president de la Generalitat ha rebut De la Serna, de gira per diverses autonomies per a intentar aplacar les crítiques per les inversions del seu departament per al 2017. Li ha traslladat al representant del Govern les seues clàssiques queixes: l'Estat ofega la Comunitat Valenciana amb l'infrafinançamentn i la falta d'inversió.

El projecte de pressupostos per al 2017 -aprovat pel Consell de Ministres a l'espera del tràmit parlamentari- lluny de millorar el tracte als valencians, l'empitjora: la Comunitat Valenciana és la que menys inversió per càpita rep de tota Espanya.

"Els motors de l'administració pública que haurien de tirar de l'economia, l'Estat i la Generalitat, estan gripats", ha explicat Puig. "En els últims 30 anys el mal finançament autonòmic i la falta d'inversions" -dels quals n'ha culpat les "elits centralistes"- han generat una bretxa "entre la Comunitat Valenciana i Espanya".

A curt termini no s'albiren solucions, encara que, segons Puig, Foment estudiarà com a mínim dinamitzar projectes embossats com els estudis de l'AVE entre Alacant i València. D'altra banda, la reunió servirà per a preparar-ne una altra prevista amb el mateix De la Serna el 27 d'abril i la que es preveu mantenir amb Mariano Rajoy. El president del Govern, segons Puig, ha accedit a entrevistar-se de nou amb ell, però no sembla que en La Moncloa estiguen les solucions al problema valencià.

De la Serna, en la Delegació del Govern, ha apuntat que les consignacions en infraestructures que contemplen els pressupostos "són les suficients per a fer front als compromisos traslladats a la Generalitat" des del Govern central, al mateix temps que ha indicat que en els pressupostos per a 2018 es donarà un "increment substancial" en les partides per a carreteres o ferrocarrils, informa Europa Press.

El ministre, si més no, s'ha compromès a complir amb les inversions previstes. "No hi haurà ni un retard d'un sol dia" en les obres que ja s'estan executant i que compten amb dotació pressupostària per a enguany, assegura.

"Muntar el pollastre"

Mentrestant, segons el president, el Consell segueix amb els seus plans: fer visible la "marginació" perpetrada per Madrid. Els pressupostos han sigut criticats amb duresa per empresaris, sindicats i totes les forces polítiques. Fins i tot PP, amb empipament poc dissimulat del partit a Madrid, va subscriure una declaració en la qual les Corts Valencianes mostren el seu "rebuig absolut" als pressupostos.

El mateix Puig no va descartar "cap acció democràtica de protesta". La clau ara és com "muntar el pollastre". Fins al moment, les declaracions institucionals o els actes solemnes no han servit ni per a resoldre el problema valencià -infrafinançament, infrainversió, deute històric- ni per a posar-lo en l'agenda estatal. La possibilitat d'esmenar el pressupost en el tràmit parlamentari sembla molt limitada, donades les aliances teixides pel PP per aprovar-lo i malgrat que Isabel Bonig, presidenta del partit a la Comunitat Valenciana, mantinga la seua rebel·lió contra Gènova.