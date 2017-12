Les primeres 24 hores del web d'À Punt

Dilluns passat, À Punt va començar les seues emissions. Ho va fer a través de la plataforma web, un portal on anirà a poc a poc penjant els continguts d'imatge, els programes de ràdio i notícies sobre la corporació.

De moment, els principals continguts de la web són per al públic infantil, que van atraure 18.000 usuaris únics durant les seues primeres 24 hores, segons les dades de la direcció. En el portal destaquen programes com 'La Colla', un espai d'animació en valencià i anglès, enfocat a l'aprenentatge de llengües dels xiquets en companyia dels seus pares. Entre els programes de producció pròpia està Catacrit, catacrat, que adapta les històries d'Enric Valor o sèries adaptades per a menors de 3 anys.

El web s'estructura en 5 pestanyes: La colla, Programes, A la carta, À Punt i CVMC, aquestes dues últimes destinades a oferir informació corporativa i de la cadena, com els avanços en les borses de treball o el llibre d'estil.

La selecció de les sèries, entre les quals també es troba Doraemon, s'ha realitzat seguint la carta de valors, assenyala la corporació en un comunicat. Entre els continguts en anglès hi ha Socks i Dani the tiger, enfocades al públic en edat preescolar.

En xarxes socials el llançament del web va tenir 1,1 milió d'impactes en Twitter i prop de mig milió d'impressions en Facebook, segons les dades d'À Punt. Des de la direcció de l'ens destaquen haver tingut una càlida acollida que han seguit per xarxes socials i asseguren estar sorpresos per tan bona rebuda.