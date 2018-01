El tancament d'Stop Desnonaments Alacant a l'Ajuntament fa efecte, Benestar Social atendrà a una família que va a ser desallotjada

Cinc hores han passat tancats a les porxades de l'Ajuntament d'Alacant membres de la plataforma Stop Desnonaments per a denunciar les polítiques municipals d'habitatge i per a demanar-li al consistori que s'implique en el cas d'una família que corre el perill de quedar-se sense habitatge aquest dimecres. Passades les tres de la vesprada, el grup d'activistes i el matrimoni amb una menor de 15 mesos donaven per resolta la mesura de pressió després d'aconseguir que la regidoria de Benestar Social els prometera que l'ajuntament es faria càrrec de la família.

La situació no és senzilla, reconeixen tant fonts municipals com de la plataforma, tenint en compte que la parella a la qual Bankia té previst desallotjar aquest dimecres a les 11 hores té una filla xicoteta al seu càrrec. Els tres porten un any ocupant l'habitatge en qüestió al no poder fer front al lloguer. Així mateix, el pare pateix una minusvalidesa del 46% i la mare és menor d'edat (16 anys).

L'edil de l'àrea, Sofia Morales, ha explicat que en tractar-se d'una menor –en al·lusió a la xicoteta- “no hi ha possibilitat legal de cercar-los un pis”. Per açò, un tècnic de Serveis Socials tractarà de negociar amb el banc abans que es produïsca el llançament. “Si no fóra possible, des de l'ajuntament ens farem càrrec i allotjarem a la família en una pensió”, ha afegit la regidora socialista.

Per la seua banda, la portaveu d'Stop Desnonaments Alacant, Desiré Gómez, ha esgrimit que el cas d'aquesta parella “es tracta d'una evident ocupació necessària d'un habitatge”. En ella, avisa Gómez, porten allotjats un any “en condicions lamentables” a través d'una màfia que els va cobrar “prop de 300 euros” per permetre'ls l'entrada. Davant la resposta del consistori, la portaveu entén que es tracta “de pegats”, perquè dins d'un o dos mesos “tornarà a saltar el llançament”, recorda en al·lusió a l'anterior intent que va patir aquesta família el passat 20 de novembre i que va frenar la PAH. “Imagina't la tensió i el drama de patir un intent de desnonament cada dos mesos”, conclou.

Reivindicacions

Més enllà de la delicada situació que travessa el matrimoni, Stop Desnonaments Alacant ha aprofitat el tancament per a incidir en la, al seu judici, erràtica política municipal d'habitatge. Desiré Gómez ha denunciat que porten 12 mesos demanant a l'Ajuntament que es facen càrrec de la problemàtica relativa a les ocupacions d'habitatges en la ciutat. “Creiem que no està entre les nostres competències i podem destriar amb prou faenes el que són ocupacions necessàries del que no són”, comenta l'activista que es lamenta que “un entramat de màfies” es trobe darrere de molts casos. “Açò ha fet que s'haja produït una desvirtualització del vertader dret a l'habitatge”.

La resposta de Sofia Morales és que si entraren a gestionar les ocupacions il·legals que es produeixen, suposaria “donar-los carta de naturalesa a situacions que no segueixen una reglamentació”. En aquest sentit insisteix: “L'Ajuntament no pot afavorir aquests mètodes i solament podem estar a favor dels fets reglats”. Com a alternativa, la regidora de Benestar Social afirma que “el que sí” que poden fer “és pal·liar aqueixos efectes com estem fent amb aquesta família i com venim fent fins ara”.