Echávarri diu que seguirà presidint els plens d'Alacant i Podemos insisteix que ha de dimitir

L'alcalde d'Alacant, el socialista Gabriel Echávarri, ha assegurat que presidirà el ple d'aquest mes d'octubre, l'extraordinari del dia 19 "i el de novembre, el de desembre, el de gener i el de febrer". Echávarri ha respost així a l'ultimàtum que va donar aquest dimarts el seu soci en el consistori i líder de Compromís, Natxo Bellido, perquè deixe el càrrec abans del ple d'octubre després de la seua citació per al divendres com investigat pel presumpte fraccionament de contractes en Comerç.

"Anem a un acte de presa de possessió on no tenim majoria; potser no la tinga ningú, potser ningú suma 15, però l'alcalde és automàticament la llista més votada en les eleccions: que és el PP", ha recordat i ha advocat per que el PSPV "aguante la pressió" com ho va fer amb el exsíndic socialista Ángel Luna, en el moment en el qual li van posar dues denúncies.

Així, ha recalcat que Luna "va arribar a judici" però si el PSOE "haguera cedit a la pressió potser Camps seria president avui", ha afegit. No obstant açò, el PSPV i Luna, com síndic en les Corts, "va seguir forta" i "la resta de la història es coneix", ha manifestat.

"El que està en joc és que el PP, que ha arruïnat la Comunitat i aquesta ciutat, torne a l'Alcaldia d'Alacant, que és el que cerquen", ha dit i ha insistit a "estar més fermes que mai" amb "la bandera de la dignitat" i "malgrat el que es puga escoltar i que puga afectar, més o menys".

Podemos exigeix la dimissió

La formació morada reacciona així a la imputació per fraccionament de contractes en la regidoria de comerç dirigida pel propi Echávarri i li recorden el punt 7 de l'acord de Govern, pel qual es comprometia a "retirar les competències i sou als regidors i regidores imputats en casos de corrupció".

Els portaveus de Podemos Alacant han insistit que aquesta dimissió no ha de trencar el tripartit, sinó reforçar-ho. En aqueix sentit, el seu portaveu, Pascual Pérez ha demanat "el màxim diàleg i unitat per a cercar un acord que evite el retorn del PP i que permeta complir els eixos principals del pacte de Govern amb el qual va nàixer el tripartit", recordant que "la situació d'Echávarri és incompatible amb un govern de Canvi".

Vanessa Romero, secretària de Finances, va recalcar que Podem es considera part de l'alternativa al PP ja que la va garantir amb el seu suport i tem que l'enroc d'Echávarri supose la pèrdua d'una oportunitat històrica per a fer d'Alacant una ciutat del canvi. "Demanem a la resta de partits polítics que siguen coherents amb el seu discurs i el seu compromís amb Alacant," ha insistit. A açò Pascual Pérez ha afegit: "serà necessari seguir recordant-li a Puig la seua responsabilitat en la seua continuïtat".