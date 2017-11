Gabriel Echávarri, processat pel cas Comerç, imputat per l’acomiadament d’una funcionària

L’alcalde d’Alacant, Gabriel Echávarri, processat pel conegut com a cas Comerç, està sent investigat per un altre jutjat en relació amb l’acomiadament de la cunyada del portaveu del Partit Popular en el consistori, Luis Barcala.

En concret, es tracta del Jutjat d’Instrucció número 2 d’Alacant, que ha obert una investigació tant a Echávarri com al regidor de Recursos Humans, Carlos Giménez, per l’acomiadament d’aquesta dona, Catalina Rodríguez.

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en un comunicat, el jutge ha admés a tràmit la denúncia interposada per la Fiscalia i ha obert un procediment per un presumpte delicte de prevaricació. Ha acordat practicar les diligències sol·licitades pel ministeri públic, entre les quals, la declaració, en qualitat d’investigats, dels dos denunciats.

La cunyada del portaveu popular, treballadora interina de l’Ajuntament, va ser cessada després que el PP denunciara l’exalcalde per les irregularitats en l’adjudicació de contractes en la Regidoria de Comerç que s’investiguen en el Jutjat d’Instrucció número 9.

En aqueix procediment, en què també s’investiga dos assessors del primer edil, la magistrada va dictar aquest dilluns la interlocutòria de procediment abreviat, una resolució que posa fi a la instrucció i deixa la causa preparada per a jutjar l’alcalde per un delicte de prevaricació. Els altres dos encausats hauran de respondre també pel delicte d’usurpació de funcions.

Echávarri, s’aferra al càrrec

L’alcalde d’Alacant ha afirmat, després de conéixer-se la seua imputació, que no té intenció de dimitir del càrrec pel fet que encara no se li ha obert judici oral i, sobretot, per a evitar que l’alcaldia recaiga en el PP.

Echávarri ha explicat que en els acords que va subscriure amb els seus socis de govern, Guanyar i Compromís, es preveia la dimissió en cas d’obertura de judici oral i sempre que es “garantiren els vots per no caure en un govern en mans del PP”, la qual cosa creu que no ocorre.

“És l’única opció que han deixat, perquè l’altra és que governe el PP”, ha insistit en ser preguntat per si la seua intenció és dirigir la ciutat només amb sis dels 29 regidors de la corporació municipal.

En tot cas, ha afirmat que amb la nova situació “la ciutat continuarà funcionant en tots els àmbits”, per la qual cosa ha garantit als ciutadans “normalitat total i absoluta”.

L’Alcaldia, qüestionada

Després de conéixer-se aquest dilluns el processament d’Echávarri, Compromís va anunciar la ruptura de l’acord de govern que manté a Alacant amb els socialistes i Guanyar Alacant. Aquesta formació ha anunciat que el pròxim 15 de novembre abandonarà també l’equip de govern si l’encara primer edil alacantí es manté en el càrrec.

Des de Compromís, la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, ha demanat aquest dimecres que es complisca l’acord aconseguit per a la refundació del pacte de govern a Alacant, segons el qual si la situació judicial de l’alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, s’agreujava “es buscaria una altra candidatura” a l’Alcaldia.

Així, ha considerat que els alacantins “mereixen un govern que responga a les expectatives i a la confiança que la gent, quan va votar, va posar en el canvi i en les polítiques que posen al centre les persones”.