Habitatges buits per a pal·liar l'emergència ocupacional, una ‘realitat incòmoda’

Captar habitatges buits per a oferir-les en lloguer a famílies amb escassos recursos és la iniciativa que presentarà l'Ajuntament d'Elx aquest dilluns. Com? Amb la campanya publicitària la ‘realitat incòmoda’ amb la qual fan “una crida a totes les persones i institucions que puguen estar interessades a formar part d'aquest programa”, explica la regidora de Benestar Social, Teresa Macià.

L'Oficina Municipal de l'Habitatge s'ofereix com a intermediària d'aquesta espècie de borsa solidària que posa el focus en el ciutadà que té un habitatge deshabitat.

El projecte queda lluny de la mesura que va proposar Podemos en 2015 de “sancionar” als propietaris que tingueren més de deu habitatges buits. En un sentit contrari, l'equip de govern (PSOE, Compromís i Partit d'Elx) proposa “connectar emocionalment amb la població” perquè facen el pas i lloguen els seus immobles “per un preu adaptat als seus ingressos”, afig la regidora de Comunicació, Esther Díez.

La proposta municipal no és senzilla en cas que es dugui a terme i Díez reconeix que “la por al fet que et deterioren el pis, deixen de pagar-te la quota o la tornen a llogar” són part dels “estigmes socials” que s'amaguen a l'hora d'animar a la gent a llogar les seues propietats amb caràcter social. “I els prejudicis, en pensar que per ser persones necessitades açò implique necessàriament que no són honrades o acurades amb la propietat”, afig. Per açò, l'objectiu comunicacional d'aquesta campanya és “desmuntar tots aqueixos falsos mites: una persona necessitada no té per què ser un inquilí conflictiu”.

L'Ajuntament s'ha fet valdre de tres històries de persones que necessiten un habitatge; tres històries diferents, de perfils diferents però comuns com el d'una família jove amb fills que perden la seua llar, un obrer de la construcció que ha acabat amb la seua família en un pis de Càrites o una xica immigrant que va venir a Espanya a treballar i va acabar sent enganyada pels bancs.

L'incentiu que ofereix l'Ajuntament als propietaris que posen els seus habitatges en la borsa municipal passa per una sèrie de serveis i garanties de forma gratuïta com a mediació entre propietari i inquilí, realització de contracte de lloguer i seguiment del mateix i assegurances gratuït durant el primer any de lloguer.

La PAH respon

La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca d'Elx i Crevillent reconeix que aquest pla municipal, del que dedueixen que l'Ajuntament cerca habitatges a menys de 300 euros mensuals, és a dir, a un preu inferior al de mercat, “si es fa bé, podria arribar a un sector molt reduït de la població”, afirma el seu portaveu Gloria Marín.

El col·lectiu resumeix els paràmetres en aquelles llars que tenen ingressos suficients per a pagar un lloguer però que no aconsegueixen accedir a un habitatge per no tenir les condicions que els exigeixen, com són contracte indefinit, nòmines més altes, avals... o per discriminació.

Encara que al seu torn, recorden que fa just un any la regidoria de Benestar Social va anunciar “un pla quasi idèntic” al que es presenta aquest dilluns. També qualifiquen de “similar” una altra iniciativa municipal, però dirigida solament a menors de 35 anys. Es refereixen a la borsa d'habitatge de Red Alquila, gestionada també per l'Ajuntament-Infovivienda- de la qual qüestionen la seua efectivitat en comptar amb lloguers la mensualitat màxima dels quals és de 443 euros, “bastant més alt que el de la borsa municipal”.

És per açò que, tornant a la campanya actual de “una realitat incòmoda”, conclouen que “no es pot esperar res més que alguna oferta puntual, si és que es produeix. Res que done resposta a la demanda real”.

Marín també aclareix que amb aquesta iniciativa, el municipi assenyala als propietaris particulars quan ells “no són els responsables de la crisi i no se'ls pot demanar que lloguen els seus habitatges en raó a les necessitats socials”. Entén el seu portaveu Gloria Marín que hauria d'actuar-se contra les entitats bancàries i els fons voltor “com a vertaders responsables” en atresorar unes 500 habitatges buits habitables en la ciutat d'un muntant de 10.000 entre particulars i bancs, segons l'última estimació de la PAH. La Llei de la Funció Social de l'Habitatge del Consell, suspesa en part pel Tribunal Constitucional a petició del govern de Rajoy, xifrava en 500.000 els pisos buits a la Comunitat Valenciana.

Finalment, la PAH insisteix que a Elx hi ha “més de 15.000 llars en risc de pobresa que necessiten un lloguer social”. Per a aquest sector de la població, l'equip de govern local va obrir a l'abril de l'any passat una borsa municipal d'habitatges socials per a persones amb pocs recursos que “solament” es va dotar amb un pressupost de 20.000 euros, repercutint a “entre vuit i 17 llars”.