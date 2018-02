“Hem deixat la nostra salut en mans d'un doctor que solament volia lucrar-se”

Katia Michel compleix aquesta setmana 50 anys i porta pràcticament la meitat de la seua vida arrossegant una malformació arterio-venosa cerebral. En l'Hospital General d'Alacant li van fer sis embolitzacions per a tractar de reduir el gegantesc tumor que arrossegava de sis centímetres. El doctor, Juan Carlos Vázquez Suárez, ja en 2006 la deriva a la clínica privada Medimar on Katia torna a passar pel quiròfan 19 vegades més. En total, 25 intervencions per a una pràctica la mitjana de la qual d'operacions se situa en tres. El detonant ocorre en 2009 quan pateix una hemorràgia que li porta a Urgències on es descobreix que el seu tumor no s'havia vist reduït fins al centímetre de grandària, com li havia assegurat el doctor Vázquez, sinó que tan sols havia minvat.

Aquesta dona, que parla directament de “frau” i “aixecada de camisa als pacients” és una xicoteta mostra de l'escàndol destapat per Compromís: l'avui doctor inhabilitat per a treballar en la sanitat pública i que es troba en l'estranger hi hauria, suposadament, facturat a través de Dagda Platinum, una empresa de la seua filla, 7,2 milions d'euros (més que el cas Fitur) per intervenir 1.246 vegades a 86 pacients.

"Va trobar la manera de derivar-se pacients de la pública a la privada i d'operar-los injustificadament les vegades que foren necessàries i que la seua filla cobrara per aqueixes operacions", va afirmar dimarts la diputada per Compromís Marian Campello qui, juntament amb el síndic en les Corts, Fran Ferri, porten des de 2015 darrere d'aquest cas que ja han posat en coneixement de la Fiscalia.

Un moment de la roda de premsa oferida pels diputats de Compromís Marian Campello i Fran Ferri

“No es tracta d'un cas de mala praxi, sinó de pur lucre mèdic”, afig Katia que està esperant en aquests moments la sentència elevada al TSJCV després que se sobreseguera el judici pel penal que va portar a la banqueta en 2013 al doctor Vázquez Suárez i que quedara absolt del delicte, entre uns altres, de destrucció de proves.

Sobre aquest assumpte, la diputada el Campello va explicar que va ser l'Hospital General d'Alacant el que es va posar en contacte amb la clínica Medimar quan va ingressar d'urgència Katia. “Necessitaven atallar ràpidament l'hemorràgia i van demanar –al centre privat- les imatges de l'hemorràgia”. Segons la política de Compromís, “Medimar els van respondre per mail que no tenien les imatges perquè les havien hagut d'esborrar per falta d'espai en el disc dur”.

La coalició valenciana té proves que es va actuar en 86 pacients derivats no solament des de l'Hospital públic alacantí sinó també des d'altres centres públics d'Elx, Elda, Oriola o Sant Joan d'Alacant. Així mateix, ahir va assistir a la roda de premsa una de les pacients, Herminia que assegura que la van sotmetre a 66 embolitzacions que consten en les factures emeses i pagades.

Segons aquesta formació, el metge mancava de la pertinent convalidació per a treballar en la sanitat pública i privada, però va aconseguir evadir els mecanismes de control. Ferri va recordar ahir que va ser en 1996 quan va començar el pla de xoc sanitari per a reduir les llistes d'espera en els centres públics derivant pacients a les privades. Segons el parer del síndic aquests transvasaments “s'acaben fent sense cap tipus de control” i és per açò que van a presentar una Proposició No de Llei perquè es cree un nou protocol que establisca una comissió de seguiment sobre els casos derivats a la sanitat privada i s'augmente el pressupost públic per a lluitar contra les llistes d'espera, entre altres mesures.