L’exnúmero dos del president del ‘lobby’ d’empresaris valencians, jutjada per frau de fons europeus

Tres directius d’Unión Naval de Valencia, empresa que presideix el líder del lobby Associació Valenciana d’Empresaris (AVE), Vicente Boluda, seuen aquesta setmana en el banc dels acusats de l’Audiència Provincial de València per un pretés frau en subvencions europees.

La secció 5a de l’Audiència Provincial de València jutja l’exsecretària general de la drassana de Boluda, Alicia Martín, l’exdirector general, Antonio Martín, i el director de Recursos Humans de la corporació marítima, Francisco Tirado. Se’ls acusa d’haver falsejat documentació i d’haver desviat fons europeus per valor de 354.000 euros destinats a cursos de formació per a altres finalitats. La Fiscalia demana sis anys de presó per delictes continuats de falsedat i estafa o quatre anys si el delicte provat és de frau en subvencions, a més de tornar a l’Estat la quantitat desviada.

Segons el Ministeri Públic, els tres directius, entre els anys 2008 i 2010, van decidir obtenir subvencions que atorgava anualment la Presidència de la Gerència del Sector de la Construcció Naval per a organitzar cursos de formació per als treballadors que, segons la Fiscalia, no es van dur a terme. El Ministeri Públic va assenyalar en el seu escrit que considerava que “els acusats van aprofitar la relació comercial que mantenien amb empreses que facturaven a Unión Naval de Valencia, SA per altres treballs realment prestats que no tenien res a veure amb cursos de formació subvencionats”. La investigació apunta que els directius van aprofitar la relació de l’empresa de seguretat Progen per a demanar al seu responsable que signara factures en blanc, que posteriorment s’emplenaven amb altres conceptes.

Durant el judici, que se celebra fins al dimecres, l’exdirectora general ha negat conéixer els fets que se li imputen al·legant que tenia moltes responsabilitats més enllà de l’empresa. Martín ha declarat que no participava en les sol·licituds de fons europeus, encara que segons la investigació la seua firma apareix en la documentació. Martín ha assegurat que “no estava en el dia a dia d’Unión Naval” i que, per les seues funcions, la gestió financera del grup a partir del 2008, tenia “poders que anaven més enllà d’Unión Naval. Podia firmar, però no vol dir que hi estiguera participant” de la redacció dels projectes per a sol·licitar les subvencions.

Així mateix, l’exnúmero dos de Boluda ha assenyalat que no tenia coneixement dels ingressos que arribaven als comptes procedents de fons europeus, que aquests, segons ha explicat, no formaven part de les previsions d’ingressos. Martín ha assegurat que va rebre cursos de formació d’anglés i francés i que s’oferien a altres companys. El 2008, any que s’investiga, Martín va ser ascendida a responsable del grup Boluda, i es va fer càrrec de la reestructuració de les societats del grup i de gestionar-ne el deute.

Els altres dos acusats, Antonio Martín i Francisco Tirado, s’han acollit al dret de no declarar i només responen a preguntes dels seus advocats. Tirado, responsable de Recursos Humans del grup empresarial, ha insistit que els cursos de formació es feien mensualment en funció de les necessitats que transmetien des de la drassana. Segons ha explicat, coneixia el responsable de l’empresa de seguretat Progen (o Segurlabor, depenent de les seues funcions) i es va adjudicar a aquesta empresa la impartició de cursos de prevenció laboral.

Segons el seu relat, com que Progen no podia assumir els costos de la Seguretat Social durant un any –temps que, segons ha explicat, tardaven a arribar els fons a l’empresa i que la gerència autoritzava per a pagar–, l’empresari facturava per les hores treballades, cobrava al mes següent, i en acabar l’any es “modificaven” i “s’ajustaven” les factures al concepte. Tirado ha assenyalat que es feien factures de 30.000 i 40.000 euros pel total d’hores treballades i que els empleats de seguretat no feien cap altra faena mentre impartien la formació. Les factures provisionals, ha dit, es portaven al departament de Comptabilitat i es pagaven cada mes. Després, s’ajustava el concepte del curs en qüestió per a “adequar-lo a la realitat”. No obstant això, assegura que no eren factures en blanc perquè “això no es fa en cap empresa”.

Segons Tirado, quan el 2010 Unió Naval suspén la relació amb Progen, el responsable d’aquesta passa a tenir una actitud “agressiva” amb ell i a telefonar-li ocasionalment amenaçant de denunciar-lo pels cursos de formació. Durant la resta de la setmana declararan 9 testimonis, extreballadors de la drassana.