Josep Borrell: "Als socialistes se'ns ha vist com el partit del 'no es pot"

El PSOE té tres problemes fonamentals: determinar el model del partit, el model de l'Estat i la política d'aliances. És la síntesi de l'exministre Josep Borrell, que ha presentat aquest dijous el seu llibre Los idus de octubre a València aquest dijous. El llibre, ja de sobres conegut, el va escriure impulsat per la indignació després del Comitè Federal de l'1 d'octubre en el qual la dimissió de la meitat de l'Executiva va forçar l'eixida de Pedro Sánchez del lideratge. Des d'ací, el partit ha ensopegat amb ell mateix constantment.



Borrell, acompanyat del professor Joan Romero i de l'exdiputada Ana Noguera, en la llibreria Leo, ha considerat que a Sánchez caldria anomenar-lo Llàtzer. "Estava mort i enterrat, es va presentar a les primàries i va guanyar per majoria absoluta", assenyalava, mentre a l'altre costat de la taula Rafa García, candidat a liderar el PSPV, somreia lleugerament davant les paraules de l'exministre. "Un partit que perd la meitat d'afiliats té un problema molt greu", deixava caure en referència als resultats dels socialistes valencians, encara que ha evitat pronunciar-se sobre el procés de primàries.

Ferm defensor de Sánchez, l'exministre no es refia dels qui prometen ara lleialtat al secretari general. "No em crec que siguen fervents seguidors seus. O van mentir abans, o menteixen després", ha criticat en referència a les desqualificacions des del comitè. Borrell qüestiona moltes de les formes de fer del partit, que veu desconnectat de la realitat, dels militants i dels problemes de les persones. Una tendència que afecta a la resta de partits socialdemòcrates europeus i que, si no es remeia, el condemna a la marginació com a Itàlia o a França. "Cal aprendre d'això, tornar a aconseguir la confiança de les classes populars i dels colpejats per la globalització", ha remarcat.



Borrell ha estat precedit per una exposició del professor Joan Romero sobre el declivi dels partits socialdemòcrates. El catedràtic de Geografia Humana ha relatat com l'agenda neoliberal té un poderós relat al quual la socialdemocràacia no sap encara fer front. "No hi ha un relat socialdemòcrata per al segle XXI. És com tancar un món i obrir-ne un altre. Els grans consensos de la postguerra, la societat industrial... tot això ha quedat arrere", ha assenyalat.



Romero, que ha publicat recentment amb Antonio Ariño La secesión de los ricos, considera que el declivi de la socialdemocràcia es deu a un abandó dels partits cap a la població. "Els ciutadans i els seus problemes estan ací, són els partits els que han marxat. La pobresa s'hereta i hi ha grups sencers de població exclosa que donen l'esquena als partits", sentència.



"Regalar el Govern a la dreta a canvi de res va trencar el grup parlamentari, va desmoralitzar la militància i va indignar la gent. Va ser l'estratègia perfecta de Rajoy", criticava el professor respecte a l'actuació del grup socialista en el Congrés. Romero, no obstant això, es mostra optimista davant el futur de les esquerres. "A València, Barcelona, Madrid, Santiago... les esquerres han sabut escoltar-se, governen en clau progressista. Han demostrat que es pot fer".