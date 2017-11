La fundació protransvasament del PP va gastar 400.000 euros en la precampanya de Rajoy el 2008 contra les dessaladores

Mariano Rajoy perdria per segona vegada les eleccions generals el 9 de març del 2008 davant del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. El PP havia fet des de la derrota anterior, el 2004, una peça clau del seu argumentari la reclamació del transvasament de l’Ebre, un projecte que el Govern del PSOE va derogar tot just arribar al poder. La política socialista de construcció de dessaladores per a fer front a les necessitats hídriques va ser injuriada amb insistència pels populars, que no van escatimar mitjans propagandístics, encara que es finançaren amb fons públics.

Al llarg del mes de gener del 2008, en plena precampanya electoral, la Fundación Agua y Progreso, que va crear el PP valencià i va finançar amb 7,2 milions d’euros de la Generalitat, a més d’altres aportacions d’administracions que controlava, com les diputacions provincials, va llançar una ofensiva publicitària directament enfocada a donar suport a les posicions dels populars a favor del transvasament i contra la construcció de plantes dessalinitzadores.

Sota el lema Claro como el agua, aquella campanya va suposar una despesa de més de 400.000 euros. Així han pogut comprovar-ho els responsables actuals de la Generalitat Valenciana després d’haver accedit a la documentació de l’entitat, que es va tancar el 2011, quan Rajoy va arribar a La Moncloa, aquesta vegada sense fer bandera del transvasament.

La relació de factures d’aquella campanya de publicitat revela que va incloure mitjans impresos, però es va centrar sobretot en ràdio i televisió. Destaca, pel volum, la inversió duta a terme en Canal 9, la cadena de l’empresa pública Ràdio Televisió Valenciana, que els populars van manejar a voluntat seua i van acabar tancant al novembre del 2013.

Les quatre factures de publicitat de la Fundación Agua y Progreso a Canal 9 sumen 235.590 euros i superen el 58% del total. Totes estan datades el 15 de gener del 2008. Tres ascendeixen cada una a 76.442 euros i la quarta és de 6.264 euros.