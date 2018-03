Les campanyes contra els abusos sexuals van per festes: la Magdalena sí, les Falles no

En els últims anys, ateses les brutals agressions en alguns esdeveniments multitudinaris, les administracions i els organitzadors han incrementat la seguretat i la vigilància contra els abusos sexuals. Punts violats en els festivals de música, campanyes de sensibilització, cartelleria que assenyala els comportaments que no són ben rebuts, fins i tot llistes de cançons no sexistes per a poder tenir la festa en pau. N’hi ha en els Sanfermins, en la Tomatina, en les festes del Pilar. Les Falles, no obstant això, en són una excepció.

La Generalitat delega en els municipis la funció de dur a terme aquestes campanyes en les seues festes patronals, però en el marc del pacte valencià contra la violència de gènere El Govern autonòmic convocarà un premi per a les festes igualitàries i que promoguen actituds no sexistes. L’objectiu és incentivar que siguen els municipis els que es mobilitzen per unes festes sense agressions sexistes.

Aquestes Falles, les segones després de la declaració com a Patrimoni de la Humanitat i amb una previsió de visitants considerable (encara que segons l’Institut Nacional d’Estadística no van arribar a un milió l’any passat), tampoc no hi haurà una campanya específica contra els abusos sexuals. A pesar de l’aglomeració de persones i les quantitats habituals d’alcohol i altres substàncies que s’ingereixen, les administracions no ho consideren necessari.

Fonts de l’equip de Govern de l’Ajuntament de València han explicat que a les Falles no hi ha hagut mai problemes d’agressions sexuals i per aquest motiu no han considerat adequat crear d’inici una campanya d’una cosa que no existeix. Les mateixes fonts han comentat que, si es detectara cap conflicte en aquest sentit, es plantejarien les accions oportunes.

No obstant això, el Consistori sí que ha elaborat campanyes d’igualtat i inclusió per als casals, entre les quals està el repartiment de cartells amb el lema “Casal faller segur i lliure de masclisme i de LGTBIfòbia”, el decàleg en favor de la convivència –presentat aquest divendres per Pere Fuset, regidor de Cultura Festiva– i la campanya que s’ha fet en els últims anys contra les cançons amb contingut homòfob com el conegut “Maricón el que no bote”, substituït per “Borinot el que no bote”.

La Policia Nacional seguirà amb el seu dispositiu anual, que incrementa la presència d’agents al carrer. Els policies tenen amb un protocol específic i una secció especialitzada en agressions sexuals, que, segons assenyalen, funciona tant en Falles com la resta de l’any –és a dir, que no activen res que no estiga ja en procés durant aquesta festa–, ja que no els consta cap denúncia en anys anteriors.

Així i tot, la Policia Nacional recomana que, davant de qualsevol agressió d’aquesta mena, la víctima ha de telefonar immediatament al 091. La patrulla la portarà a un centre mèdic si cal i se li aconsellarà posar una denúncia. En aqueix moment, la secció d’agressions sexuals es fa càrrec de la investigació.

En canvi, en l’Ajuntament de Castelló, amb motiu de les festes de la Magdalena, han preparat la campanya “Jo dic no i tu em respectes”, una sèrie de materials gràfics que deixen clar quins comportaments no caben en les seues festes. L’acció busca la sensibilització ciutadana contra les agressions sexistes i tindrà, a més de la distribució de polseres amb el lema “No és no a les agressions sexistes”, la distribució de lones en el recinte de concerts, en la mascletà, a la Gaiata 8 o a la Colla Bacalao i de quasi 1.000 cartells i 30.000 adhesius en els espais de les festes.