L’institut de Benicàssim desmenteix la falsa polèmica dels Països Catalans: "És un mapa del domini lingüístic"

És un mapa lingüístic, no polític. Aquest és l’argument central de la carta que docents de l’institut Violant de Casalduch de Benicàssim han fet pública sobre un mapa titulat “Països Catalans” que hi ha penjat des de fa anys en una de les parets del centre. L’escrit respon a les queixes de Ciutadans, PP i Vox, que han afirmat en aquests últims dies que el cartell és una mostra de l’“adoctrinament” catalanista en les aules valencianes.

No obstant això, la carta firmada per docents de l’institut explica que el mapa “representa el conjunt dels territoris que comparteixen una llengua i una cultura comunes” i “es tracta d’un mapa que recull l’extensió i el nombre de parlants de la llengua catalana (“valencià” a la Comunitat Valenciana)”.

Una eina docent

“S’empra en les classes per a explicar els conceptes de varietat diatòpica de la llengua i la situació de les isoglosses que delimiten els blocs oriental i occidental”, continua el text. La carta defensa que l’escola pública forma “ciutadans crítics” i demana una reflexió sobre “campanyes d’aquest tipus”, que desvirtuen “la tasca dels docents”. El text va ser promogut pel cap d’estudis del centre, Eduardo Roselló, i es titula “Jo també”.

L’escrit està circulant per les xarxes socials i va arribar dijous al migdia a 1.800 signants, entre els quals hi ha un gran nombre de persones que es defineixen com a professors. També hi ha polítics com Ignasi García i Enric Nomdedéu (Compromís), i Anna Peñalver (Castelló en Moviment). En el formulari de firmes es poden incloure comentaris. En aquests, la majoria dels signants defensen la “realitat lingüística” de la unitat de la llengua catalana i la necessitat d’usar mapes com aquest en els centres educatius per a comprendre-la.

Els que han donat suport a la carta amb la seua signatura han deixat centenars d’observacions. “Tornem a l’època de Galileu Galilei”, “explicar les realitats lingüístiques és educar i ensenyar cultura” i “un mapa del domini lingüístic i dialectes del castellà en el món seria percebut com un acte d’imperialisme espanyol?, Doncs, això!”, en són algunes.

Ciutadans hi veu “adoctrinament”

Dimecres, el partit Ciutadans a Benicàssim va emetre una nota en què la seua portaveu, Merche Ventura, es va queixar que “es distribuïsca material amb incorreccions geogràfiques i contribueix a l’alineament dels nacionalistes per a adoctrinar els nostres menors sobre uns Països Catalans de faula”. Com que el mapa fa molt de temps que està en l’institut, Ventura va parlar del “monstre de l’adoctrinament” i va acusar el PP de “alimentar-lo durant anys”.

Per la seua banda, portaveus de l’Ajuntament de Benicàssim van replicar dijous que el mapa no el consideren lingüístic, sinó polític, perquè assenyala els límits de les comarques i no de les àrees lingüístiques. El consistori va emetre el 28 de desembre una nota en què van afirmar que havien rebut queixes de “nombrosos” pares d’alumnes del centre.

“Considerem que un centre educatiu ha de (...) transmetre el coneixement d’una manera asèptica, científica i seriosa, per la qual cosa fer al·lusions a temes polítics com són les aspiracions territorials de certs col·lectius només denota una falta de criteri en la seua vocació d’educadors”, va afirmar el regidor d’Educació, Javier Alonso.

L’Ajuntament amenaça d’anar a la Justícia

El Consistori va escriure una carta a la Direcció del centre i a la Conselleria d’Educació en què demanava la retirada del mapa i que s’òbriga una investigació. Si no, va afirmar l’edil, es denunciarà el cas davant de la Justícia. Per la seua banda, la Conselleria va explicar dijous que encara no havia rebut cap carta oficial de l’Ajuntament, ni cap comunicació de la inspecció educativa.

Des de l’Administració autonòmica van anunciar que esperarien tenir tota la informació. Van afegir que “cal recordar que tant Ciutadans com el PP valencià fa un temps que estigmatitzen la gran tasca que fa dia a dia el professorat valencià”.