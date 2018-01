La central nuclear de Cofrents s'avaria de nou un mes després d'una complexa reparació

La central nuclear de Cofrents torna a estar avariada. Un mes després de la seua engegada a partir de la complexa reparació d'una avaria que la va tenir 75 dies inactiva en haver-se encadenat una aturada programada amb un incident en una vàlvula, la instal·lació està de nou en aturada no programada.

La nova aturada es va produir el passat dia 5 de gener i es perllongarà una setmana per a realitzar treballs de manteniment en els accionaments hidràulics de les barres del reactor.

La plataforma ecologista Tanquem Cofrents ha considerat "incomprensible" aquesta nova aturada "menys d'un mes després" de la posada en funcionament de la central el passat 6 de desembre i ha insistit a reclamar que la nuclear siga tancada.



Tanquem Cofrents considera "que l'única explicació possible per a l'actual aturada no programada és que, com ja va ocórrer amb la ruptura de la vàlvula, haja pesat més la urgència per a engegar la central que la seguretat de les persones i el medi ambient. De nou Ibedrola prioritza el seu benefici econòmic a curt termini en lloc de salvaguardar la nostra seguretat".



La plataforma ecologista afegeix: "L'avaria actual afecta el sistema principal de control del funcionament d'una central nuclear: els accionaments hidràulics de les barres de control del reactor. Salvant les distància, aquests accionaments juguen el mateix paper que els frens d'un vehicle. Les barres de control, que pesen més d'una tona, absorbeixen el flux de neutrons i aturen així la reacció en cadena entre els àtoms d'urani que es fissionen quan un reactor està produint electricitat".

Segons els ecologistes, "les instal·lacions de Cofrents estan envellides i deteriorades. Per aquest motiu, pretendre allargar la seua vida després del 2012, quan expira el seu permís de funcionament, és una irresponsabilitat".