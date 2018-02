El nou 'AVE' Madrid-Castelló acaba perjudicant al tren Xàtiva-Alcoi

Encara que semblen infraestructures llunyanes el nou 'AVE' Madrid-Castelló que va entrar en funcionament la setmana passada (i ha estat objecte de crítiques pels retards i per no ser una veritable alta velocitat) acabarà perjudicant la línia Xàtiva-Ontinyent Alcoi. Així ho ha denunciat el portaveu comarcal de Compromís per la Vall d’Albaida, Nico Calabuig, qui afirma que es tracta d'un "nou engany del govern de Rajoy a la ciutadania de la nostra comarca en matèria d’infraestructures".

Segons Calabuig, “a més que el que ha arribat a Castelló no és un AVE i porta dues avaries importants en una setmana, cal remarcar que entre València i Castelló es perdrà ara més temps, perquè abans d’instal·lar el tercer carril sí que es podia circular a 200 km/h per eixe tram i ara la velocitat màxima serà de 160 km/h". Així Calabuig afirma que el nou tren a Castelló és "retòrica buida de contingut per a tota la ciutadania valenciana, però per a la gent de la Vall d’Albaida usuària del tren Xàtiva-Ontinyent-Alcoi, encara és pitjor, és una burla".

El portaveu explica així que al tram València Nord-Sagunt, s’empra un sistema de seguretat per a que els dos trens d’Alta Velocitat Madrid-Castelló, puguen circular. Aquest sistema de seguretat, conegut com ASFA Digital, el tenen instal·lat els trens de la sèrie 592.2, que són els que actualment circulen per la línia d’Alcoi, però no els trens de Rodalia, que són de la mateixa sèrie 592, però que no van ser modernitzats a finals dels 90, que cobreixen el trajecte València Nord-Sagunt-Caudiel.

Per tant, remarcava Calabuig, “Renfe Operadora ha decidit canviar els vehicles de la línia: els modernitzats, que prestaven servei a la línia Xàtiva-Ontinyent-Alcoi, passar-los a fer els serveis de Rodalia a Caudiel i els que continuen tal i com fa vora 35 anys, passar-los a prestar servei a la línia d’Alcoi".

La qüestió central, tal i com assenyalava Nico Calabuig, consisteix en que “açò implica retards d’almenys 20 minuts del 70% al 80% dels serveis, ja que al no haver estat millorats, la velocitat màxima que poden agafar aquests trens és menor. Per tant, als trens directes del tram Xàtiva-València es veu reduïda en 20km/h (de 140 a 120); cosa que redundarà en una pitjor qualitat del servei, ja que aquests trens tenen seients per a serveis de rodalia i no per a mitjanes distàncies de més de dues hores com és el cas, no estan ben insonoritzats i, el que és més greu, no estan adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. En definitiva, són vehicles que estan totalment obsolets per al segle XXI.”

Per concloure, Calabuig afirmava “açò suposa una nova oportunitat perduda del Ministeri de Foment per a invertir i modernitzar la nostra línia de tren tal i com mereix la ciutadania de la nostra comarca. És una llàstima que en els darrers pressupostos de l’Estat, el PP i Ciudadanos votaren en contra de l’esmena presentada pel grup de Compromís al Congrés liderat per Joan Baldoví, que demanava la modernització de la línia Xàtiva-Ontinyent-Alcoi".

Davant esta situació Calabuig anunciava que Compromís, a través del seu diputat al Congrés, presentarà una pregunta al Congrés i acudirà "allà on faça falta per denunciar aquesta nova injustícia, aquest nou engany a la gent de la nostra comarca per part del govern de Rajoy".