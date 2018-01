Alzira taparà les pintades neonazis aparegudes en els últims mesos

L’Ajuntament d’Alzira ha preparat un programa de treball per a tapar les pintades neonazis que han aparegut els últims mesos a la ciutat i que, segons el consistori, “donen una imatge poc decorosa dels nostres carrers”.

Dins del conveni de l’empresa FCC, l’equip de govern ha treballat amb una planificació de neteja, tant d’edificis públics com de façanes privades.

Des del govern d’Alzira alerta que “tant les pintades amb simbologia nazi, els missatges de suport a ultres, com l’assetjament i les agressions es repetixen a diversos municipis de la comarca i han suposat que la ciutadania mostre la seua preocupació per la proliferació d’esta ideologia ultra”. Asseguren així que “es tracta d’una demanda ciutadana que s’ha fet arribar al consistori i que des de l’ajuntament es reconeix com a un important problema social”.

El passat mes de març ja es va tractar en l’assemblea ciutadana esta problemàtica, i posteriorment es va organitzar una primera neteja per part d’algunes entitats i associacions.

Setmanes després, de nou van aparèixer pintades i per part de l’ajuntament es va donar trasllat a la fiscalia, ja que al vandalisme se suma l’apologia de l’odi i terrorisme, cosa que suposa un delicte per part dels autors d’estes pintades.

De moment, ja s’han planificat actuacions que començaran a la zona de la Sèquia Reial d’Alzira (Pont de Xàtiva) i que també se realitzaran a l’avinguda Adrián Campos, avinguda 9 d’Octubre, Centre de Salut 1 i Creu Roja.