Aprendre a fer un poble més feliç

Si una persona està a gust amb ella mateixa ajudarà a fer que els altres també ho puguen aconseguir. Aquesta és una de les principals guies de les jornades sobre educació emocional que per segon any impulsa l’Ajuntament d’Alcàsser i que ha aconseguit una alta implicació de la seua societat.

D’unes 9.000 persones que té la localitat, una tercera part van participar en la proposta que es va iniciar l’any passat i que en aquesta edició, sota el lema ‘Actius pel benestar’, s’espera que en siguen més. Una proposta sorgida de la comunitat educativa i que té en la joventut el principal graner, però no l’únic, des de les famílies als comerços, passant pels serveis de salut o la policia, tots poden implicar-se en un objectiu que beneficia la comunitat en conjunt en aconseguir una convivència millor.

Tenir la “motxilla” carregada, per a referir-se a càrregues emocionals, o portar posat l’“impermeable” per a expressar la falta d’implicació, són algunes de les metàfores que es van aprendre a usar en l’edició anterior que volia ajudar a reflexionar sobre “què ens passa”. En els tallers beuen joves de 2 a 18 anys, on aprenen a obrir-se i tracten des de temes com l’exclusió a l’assetjament escolar per prendre consciència del patiment que generen.

Aquests mecanismes comunicatius s’escampen com una taca d’oli i ajuden a l’enteniment i a solucionar obertament els problemes. Un llenguatge que, absorbit pels joves, arriba a les famílies i transcendeix més cercles, aconseguint una empatia social bàsica i transversal per a millorar la vida col·lectiva.

Enguany, a més de mantenir l’esperit de prendre consciència emocional, també es treballaran les estratègies que cal seguir, tornant a oferir uns tallers molt pràctics amb realimentació, el que s’entén com a ‘retorn’. Això repercuteix no únicament a prendre consciència de la manera com ens podem acostar al benestar i viure millor de manera personal, si no també en el nostre entorn laboral. I faenes n’hi ha de molts tipus, i poden aconseguir des de més productivitat a més excel·lència dels serveis.