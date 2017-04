Canals canvia les bombetes LED investigades de Rus “pel baix rendiment i les queixes veïnals”

L’Ajuntament de Canals ha iniciat el canvi de les bombetes LED instal·lades en el municipi en 2013 “donat el baix rendiment lumínic que estan donant i davant les queixes veïnals per la manca de llum a algunes zones”, segons explica la regidora Mai Castells.



“Hem iniciat el canvi de les lluminàries davant les deficiències presentades per les bombetes LED en alguns carrers del municipi”, ha explicat Castells, qui a més a més ha subratllat que “des de fa un temps els veïns anaven queixant-se per la manca de llum en moltes zones de la població, en concret, en aquells carrers que comptaven amb bombetes LED”.



Per una altra banda la responsable municipal recorda que esta és “una de les deficiències en les quals ens vam trobar quan vam accedir al govern”. Estes bombetes es van instal·lar dins el pla impulsat per la Diputació d’Alfonso Rus, un pla apadrinat per l’alcalde de Xàtiva que ara està sent investigat per la justícia per presumpta corrupció.



Com ha recordat l’edil, després d’instal·lar-se els llums en època de l’alcaldia de Ricardo Cardona (PP) “les bombetes LED van anar molt bé i vam dir que tindríem més vida, el problema ens l’hem trobat ara quan hem comprovat que les bombetes han començat a fondre’s. Un problema que no es pot evitar”, ha explicat Castells qui ha confirmat que en menys de dos anys s’han esgotat més de 400 bombetes, quan en 2013 es van canviar vora 1.400.