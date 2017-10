Compromís-Move torna al govern de Llíria amb el PSPV dos anys després

Compromís-Move torna al govern de Llíria per a la segona meitat de la legislatura, un retorn a l'executiu municipal que es produeix després d'una llarga negociació amb el PSPV. Aquest retorn ha sigut segellat en el que s'ha batejat com 'Acord Ca la Vila' i signat per l'alcalde de Llíria, Manuel Civera, i el portaveu de Compromís-Move, Paco García, amb el qual es pretén donar "estabilitat" a un govern en el qual assumeixen de nou regidories.

Després de les municipals de maig 2015 tots dos van aconseguir un acord de govern, on la suma de tots dos (8 el PSPV i 5 Compromís-Move) els donava la majoria en el plenari. Però l'harmonia amb prou faenes va durar uns mesos. Al novembre Compromís-Move trencava el pacte, després de la dimissió d'un dels seus regidors, i criticant que la formació de Manuel Civera “ni tan sols ha volgut signar un protocol que ens servira de base per a establir un acord de govern”. Darrere d'açò, desavinences sobre el Polígon Carrases, el futur conservatori, o el suport a la festa de ‘bous al carrer’ dels socialistes sense previ pacte.

Per a Manuel Civera (PSPV), en aquests dos anys “hem guanyat en maduresa, hem sabut resoldre dificultats i ara aconseguim un acord”, mentre que Paco García (Compromís-Move) assegurava que “tenim moltes coincidències en grans projectes que necessita Llíria, calia canalitzar-ho, ordenar-ho i organitzar-ho, i este és el resultat”.

Les negociacions s'han allargat durant mes i mitjà, i permetrà traure avant el pressupost de 2018 amb una majoria molt folgada. A més, Compromís-Move tindrà 2 membres en la Junta de Govern i 2 alliberats a mitja jornada entre les seues 5 edils.

D'altra banda cal destacar que Juan Carlos López, de Llíria Puede, i Juan José Alcayde, ex de Ciutadans, es mantindran en el Govern, tal com van acordar al juliol passat, amb les mateixes competències, Recursos Humans i Disciplina Urbanística respectivament.

Crítiques del PP

La portaveu del Grup Municipal del Partit Popular en l'Ajuntament de Llíria, Reme Mazzolari, ha assegurat que “el pacte de Govern municipal entre el PSOE i Compromís-MOVE només atén a interessos partidistes de cara a les pròximes eleccions municipals i autonòmiques, lluny de treballar pels interessos de la nostra ciutat”.

Així Mazzolari assegura que amb la signatura del pacte "hi ha hagut una representació teatral amb l'únic objectiu de netejar la imatge de la coalició PSOE-Compromís, doncs els seus representants han hagut de signar el pacte amb el nas tapat mirant més a les seues seus autonòmiques que als interessos de Llíria”.