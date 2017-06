El Consorci de Bombers assumeix la direcció operativa de les brigades forestals de la Diputació

El Consorci Provincial de Bombers ha assumit la gestió de la Direcció Operativa dels treballs de prevenció d'incendis de les brigades forestals de la Diputació, després de l'encomana encarregada per la Corporació provincial, que no comporta cap cost econòmic addicional. En paraules del president, Jorge Rodríguez, “es tracta de donar-li una major professionalització al servei i coordinar de la forma més efectiva possible els recursos dels quals disposa la institució en matèria de prevenció i extinció d'incendis”.

Els brigadistes de la Diputació seguiran desenvolupant els treballs de selvicultura preventiva, la vigilància d'incendis, la intervenció complementària en l'extinció d'incendis quan ho sol·licite Emergències, la col·laboració per a rematar el perímetre després dels incendis, la presa de decisions en cas de ser els primers a enfrontar-se a un foc i la implicació en tasques de Protecció Civil quan siga necessari.

El president del Consorci Provincial de Bombers i diputat de Medi Ambient, Josep Bort, ha manifestat que aquesta mesura de coordinació entre àrees de la pròpia Diputació pretén “garantir un servei de qualitat que done una resposta eficaç a situacions d'emergència”, al mateix temps que ha destacat “la col·laboració entre diferents departaments de la institució i de la Diputació amb altres ens, com el servei d'Emergències de la Generalitat, amb el qual mantenim un contacte permanent”.

Els presidents de la Diputació, Jorge Rodríguez, i del Consorci Provincial de Bombers, Josep Bort, han estat acompanayts pel director general de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, José María Ángel, el cap del Consorci de Bombers, José Miguel Basset, la gerent de Divalterra, Agustina Brines, i el director de Gestió Forestal i Medi Rural de la Diputació, Manuel Carot, durant la presentació de la campanya estival de prevenció d'incendis en la urbanització Cumbres de València de Moixent.

Recursos

Enguany el pressupost del present any contempla una inversió per als bombers i les brigades forestals que supera els 40 milions d'euros, "la qual cosa demostra l'aposta ferma d'aquesta institució per la seguretat de les persones i la protecció de les muntanyes, amb la dedicació d'1.660 efectius i 38 mitjans aeris i terrestres”, ha afegit el president, qui ha insistit en la idea principal d'aquest treball de coordinació, la que “els incendis s'apaguen a l'hivern”.

El terme de Moixent ha acollit la presentació d'una campanya de prevenció estival en la qual les 112 brigades forestals de la Diputació de València, amb 5 membres cadascuna, “amplien l'horari de vigilància amb l'objectiu de minimitzar l'impacte dels conats d'incendi que pogueren produir-se”, segons ha explicat la gerent de Divalterra, Agustina Brines, qui ha assenyalat que “la principal activitat és localitzar focs incipients al més prompte possible perquè es puga actuar amb rapidesa”.