La Delegació del Govern dóna un mes a Bellreguard perquè retole els senyals "almenys en castellà"

La Delegació del Govern de la Comunitat Valenciana ha remès un escrit a l'Ajuntament de Bellreguard perquè retole els senyals de la localitat "almenys en castellà", després que una persona reclamara la nul·litat d'una multa d'aparcament perquè el senyal que ho expressava estava escrita exclusivament en valencià.

D'aquesta manera els serveis jurídics de la Delegació del Govern han aportat a aquest requeriment a Bellreguard -localitat de 4.500 habitants i principalment valencianoparlante- la jurisprudència que existeix sobre aquest tipus de conflictes, afirmant que per a imposar una sanció de trànsit associada a l'existència d'un senyal amb llegenda dit text "haurà d'estar expressat, almenys, en castellà", sense impediment tampoc que puga estar escrit a més en una altra llengua.

Així atén la Delegació del Govern a la queixa del multat que va arribar a reclamar la retirada de la multa a l'Administració de l'Estat i al Síndic de Greuges perquè la inscripció del senyal mostrava "als dos costats".

L'alcalde de Bellreguard, Àlex Ruiz (Compromís), ha afirmat que en principi no es canviaran els senyals fins que s'obtinga un informe jurídic de l'obligatorietat, especialment tenint en compte que la senyalització escrita va vinculada a una visual que no requereix traducció per a ser entesa. D'altra banda també ha assenyalat que traslladarà les seues queixes a la direcció de la seua formació política perquè es demanen explicacions sobre la imposició política del castellà.

En aquesta mateixa situació es va trobar l'Ajuntament de València que sí va canviar finalment una vintena de senyals del centre de la ciutat retolades inicialment només en valencià, i que després d'algunes queixes finalment va realitzar una retolació bilingüe.