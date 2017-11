Diputació ajuda al Consell a mantenir 40 línies de transport deficitari en les comarques valencianes

La Diputació de València i la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori han acordat la renovació del conveni mitjançant el qual la institució que presideix Jorge Rodríguez aportarà 766.500 euros a la Generalitat per al manteniment de línies de transport interurbà en les comarques valencianes.

L'objectiu d'aquest conveni, que aprovarà el Consell el 17 de novembre i que han presentat aquest dijous el propi Rodríguez i la consellera Mª José Salvador, és garantir un servei que en la majoria dels casos és deficitari, però l'existència del qual és necessària per a vertebrar el territori.

En paraules del president de la Diputació, “les institucions tenen la responsabilitat de garantir aquest tipus de serveis als ciutadans, com és el del transport públic. Moltes d'aquestes línies no són rendibles per a les empreses, per açò hem d'invertir en elles per a seguir prestant eixe servei a les persones que ho necessiten per anar a treballar, al metge o per a desplaçar-se entre municipis i fins a la capital”. En aquest sentit, Rodríguez ha avançat que “seguirem col·laborant amb la Generalitat en tot allò que, com en aquest cas, millore la qualitat de vida de les persones visquen on visquen”.

En total, el conveni entre Diputació i Generalitat inclou 40 línies o concessions que podran rebre aquesta ajuda econòmica per a cobrir els costos de prestació del servei que siga deficitari. La Diputació aporta al voltant de 800.000 euros que gestionarà la Conselleria de Territori, que té les competències en aquesta matèria.

Aquests 766.000 euros s'emmarquen en el full de ruta de la Diputació de “col·laborar amb la resta d'administracions per arribar a oferir millors serveis a un major nombre de persones”, explica el president, que destaca “la importància d'aquest tipus d'ajudes perquè les veïnes i veïns que han decidit viure en aquests municipis, alguns d'ells situats a l'interior i a desenes de quilòmetres de nuclis grans de població, tinguen les mateixes oportunitats que la resta de ciutadans de la província i no queden incomunicats”.

Per la seua banda, la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, ha valorat aquest “full de ruta comú” entre Generalitat i Diputació de València, que ha permès “mantenir les línies existents en la província i fins i tot recuperar serveis que havien sigut abandonats”, com és el cas de les línies Catadau-Alzira, Castelló de Rugat-Gandia, Villanueva de Castellón-Xàtiva, Alberic-Alzira o Venta del Moro-Chera, entre unes altres. “Unes línies que presentaven problemes d'estabilitat, provocats per la falta de planificació de l'anterior Consell, ja que, quan arribem més del 80% de les concessions de transport interurbà estaven caducades i funcionaven amb pròrrogues, amb serveis que no s'adaptaven a la realitat actual”, ha explicat la consellera.