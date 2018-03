La Diputació participa en la creació d’un laboratori d’estudi dels Serveis Socials en la Ribera Alta

La Diputació de València participa en la creació d'un laboratori social especialitzat en Serveis Socials en la comarca de La Ribera Alta. Projecte per al qual s'ha subscrit un acord de col·laboració en el qual estan implicats tant la corporació provincial com la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, la Universitat de València, la Mancomunitat de la Ribera Alta i l'Ajuntament d'Alzira.

Entre els objectius que persegueixen aquestes institucions estan intentar millorar les polítiques en matèria de Serveis Socials que es vénen aplicant en la comarca, dotant-los de més recursos, i realitzar estudis i informes actualitzats de les necessitats dels veïns i veïnes. Per a açò, es dissenyaran i desenvoluparan nous indicadors i bases de dades específiques que aporten informació útil tant a col·lectius com als propis ajuntaments. A més, es contempla la creació d'un banc de bones pràctiques que servisca d'estímul per a noves iniciatives relacionades amb la intervenció social comunitària.

La creació d'aquest laboratori té una vocació pedagògica pel que tots els informes que resulten de la recerca es veuran reflectits en cursos, jornades, publicacions, tallers i trobades amb la mirada posada en la difusió i en la sensibilització entorn de la importància de les polítiques socials. La fi és obtenir conclusions que permeten enriquir les mesures que es vénen aplicant en els municipis, així com crear aliances i sinergies entre els projectes que puguen sorgir.