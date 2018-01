La Diputació exhibeix en Fitur els Sorolla i Pinazo que arribaran a Gandia en Setmana Santa

Fitur ha estat l'escenari on el president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, ha presentat l'exposició 'Memòria de la Modernitat' que arribarà a Gandia el 23 de març, en Setmana Santa, passant allí l'estiu. La mostra continuarà en la tardor i l’hivern de 2018 a Ontinyent, després d'haver passat per Requena i Alzira durant 2017.

A Madrid, el president de la Diputació ha explicat que amb Memòria de la Modernitat "estem acostant el nostre valuós patrimoni a la ciutadania, amb l'objectiu de democratitzar el coneixement d'aquests tresors artístics". Rodríguez ha presentat la mostra de Gandia al costat de l'alcaldessa de la capital de la Safor, Diana Morant, i el diputat de Patrimoni, Pepe Ruiz. “Ara, els visitants poden gaudir de les nostres platges i encants paisatgístics i gaudir, a més, amb els primers treballs d'artistes com Sorolla o Pinazo com a becaris de la Diputació, al costat d'obres d'avantguarda d'artistes contemporanis que formen part d'un patrimoni únic” ha manifestat Morant.

La mostra, que inclou obres com ‘El Palleter declarant la guerra a Napoleó’, de Sorolla; ‘Escola de París’, d'Equipo Crónica; ‘Escriptura’, de Carmen Calvo; i ‘El Tribunal de les Aigües’, de Bernardo Ferrándiz, farà després escala a Ontinyent, Sagunt i Torrent després del seu pas per Requena, Alzira i Gandia, on ocuparà des de finals de març i fins al mes d’agost la Casa de la Cultura.

Perllongar la capitalitat cultural

Jorge Rodríguez ha cedit el testimoni a l'alcaldessa de Gandia, Diana Morant, assenyalant que “amb esta exposició Gandia podrà perllongar eixa capitalitat cultural autonòmica de la qual ha gaudit amb total mereixement durant l'últim any”. Per la seua banda, Morant ha agraït a la Diputació i el seu president que la seua ciutat “haja estat una de les seleccionades per a acollir aquesta meravellosa exposició que demostra que la Diputació creu en la cultura”. L'alcaldessa espera que “eixa capitalitat cultural no caduque mai”.

L'alcaldessa de Gandia ha recordat que completarà l'oferta expositiva de la ciutat, amb el plat fort de ‘Memòria de la Modernitat’, amb sengles mostres que podran visitar-se entre febrer i maig: una amb els fons patrimonials d'art contemporani de l'Ajuntament, amb peces de Tàpies, Picasso, Boix i Armengol, entre uns altres, i una segona sobre ‘L’esplendor del Ducat’ amb peces cedides pel Museu de Belles Arts de València.

‘Memòria de la Modernitat’ arribarà a Gandia després d'haver rebut més de 20.000 visites en les seues dues primeres escales, a Requena i Alzira, i ho farà per a “reafirmar que Gandia no solament és cultura, sinó que ofereix i produeix cultura”, segons ha manifestat l'alcaldessa, que ha posat en valor “el programa d'activitats paral·leles a l'exposició, amb visites guiades nocturnes, conferències, diàlegs amb les obres, tallers infantils i concerts, la qual cosa se sumarà a altres activitats municipals com la visita d'artistes als centres educatius per a acostar l'art contemporani als més xicotets”.