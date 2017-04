La Diputació de València gestiona ja el cobrament de taxes i impostos a més de 200 municipis

La Diputació de València segueix rebent sol·licituds d'ajuntaments i ens comarcals per a encarregar-se de la gestió, la recaptació voluntària i l'executiva de taxes i impostos, a través d'un Servei de Gestió Tributària (SGT) pel qual en l'actualitat passen 3 milions de rebuts anuals i que mou un volum econòmic d'al voltant de 360 milions d'euros.

El SGT de la Diputació, que es troba preparat per a formar part de la futura Agència Tributària Valenciana, treballa amb 202 ajuntaments, 60 comunitats de regants, 4 consorcis i 5 mancomunitats, a més de l’EPSAR i el Consorci Provincial de Bombers. A estos els ofereix la gestió i inspecció de diferents taxes i tributs, així com la recaptació voluntària i executiva de l'IBI, l’IAE, l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, la taxa de Tractament de Residus Urbans o el cobrament de multes de trànsit, entre altres ingressos municipals.

El SGT en el període 2008-2016 ha triplicat la recaptació en concepte de taxes i impostos gestionats des de la Corporació provincial, s'ha passat de 200 a 274 institucions que a dia de hui tenen delegat aquest servei –amb la gestió i el cobrament d'una o diverses taxes- a la Diputació. El SGT, per la seua banda, ha passat de 130 a 147 treballadors, distribuïts en la seua seu central i les oficines comarcals.

També les dades del passat exercici i el que es porta de l'actual apunten al creixement dels ens locals i comarcals que opten per cedir la seua gestió tributària, en part o íntegrament, a la Diputació de València, a través de l'àrea d'Hisenda que dirigeix Toni Gaspar. En 2016, l'Ajuntament d'Alboraia, la Comunitat de Regants Alts Regs de Vilanova de Castelló i la Mancomunitat del Camp de Túria van sol·licitar adherir-se al servei prestat per la Corporació, mentre que Buñol, la Pobla Llarga, Massalfassar, Casas Bajas, Casas Altas, Vallanca i Cortes de Pallás van ampliar les seues sol·licituds.

En aquest primer trimestre de 2017, les noves sol·licituds han arribat dels ajuntaments de Benisanó, Carcaixent i Alzira i de la comunitat de regants ‘Sociedad Pou de Maimona’, mentre que Quatretonda, la Puebla de San Miguel, Piles i Riola han demanat una ampliació del servei. El ple del mes d'abril ha aprovat la petició d'Alzira per a la recaptació executiva de multes de trànsit i sancions per infraccions de les ordenances municipals; la de Piles per a la recaptació executiva de l’IAE; la de Riola sobre la gestió d'altres ingressos de dret públic i la de ‘Sociedad Pou de Maimona’ per a fer-se càrrec de la recaptació executiva dels deutes dels seus comuners.