Diputació de València invertirà quasi 1 milió en rehabilitar un pont de principis del segle XX a Fortaleny

La Diputació de València acaba d’adjudicar per un import de 969.406 euros les obres de rehabilitació del pont d’Alfons XIII, a Fortaleny. Es tracta d’una obra considerada emblema de l’enginyeria civil de principis del segle XX, que s’ha convertit en un signe d’identitat per a aquest municipi de la Ribera Baixa i que prompte podrà tornar a ser utilitzat pels veïns i veïnes de la comarca gràcies a la seua reconversió en un itinerari per a vianants i ciclistes.

Així ho ha anunciat el diputat de Carreteres, Pablo Seguí, després de la reunió mantinguda amb l’alcaldessa de Fortaleny, Juani Clos, i membres de la plataforma Pont de Ferro, als qui els ha informat del compliment d’últim tràmit administratiu previ a l’inici de les obres.

“Hui és un dia important perquè després d’un procés de prop de dos anys podem anunciar que ja hem adjudicat l’obra de rehabilitació, la qual cosa significa que l’any que ve el pont Alfons XIII estarà en condicions de ser usat i gaudit per tots els veïns i veïnes de Fortaleny i de la resta de municipis de la comarca”, ha assegurat Seguí.

Una notícia que Juani Clos rebia amb alegria ja que, tal com ha declarat, “el pont Alfons XIII ens identifica com a poble i el que volíem els veïns i veïnes de Fortaleny era poder tornar a utilitzar-ho”. Una cosa que ara era impossible, a causa de l’avançat estat de deterioració de l’estructura, que no fa segur el trànsit sobre ella.

Aquesta estructura està formada per set obertures d’accés (set en el costat de Sueca i 3 en el de Fortaleny) i una obertura principal de 70 metres de llum, el qual va anar objecte en 1990 d’uns treballs de reparació i reforç, que no van impedir, no obstant açò, que calguera limitar la càrrega que podia suportar fins que finalment va ser tancat al trànsit.

Si bé la realització de la variant de Sueca per part del Ministeri de Foment va proporcionar una alternativa per a l’accés a Fortaleny, la Diputació de València, conscient del valor patrimonial i històric de l’estructura, i atès que la millor forma de conservar un pont és mantenir-ho en ús, va acordar amb el Ministeri de Foment reconvertir-ho i fer d’ell l’objectiu principal de la nova via per a vianants i ciclistes que unirà Fortaleny amb Sueca. D’aquesta forma es dóna a més compliment al compromís de la institució provincial de potenciar la mobilitat sostenible en tota la seua xarxa de carreteres, tal com ha destacat Pablo Seguí.

Història

El pont Alfons XIII està situat en la CV-509, de Sueca a Corbera, via integrada en la xarxa de Carreteres de la Diputació de València. Es tracta d’una estructura d’alt valor patrimonial i històric que va ser projectada en 1906 i construïda en 1916. És un dels sis ponts de ferro construïts sobre el Xúquer entre finals del XIX i principis del XX (Gavarda, Alzira, Albalat, Riola, Cullera i Fortaleny) per a salvar la barrera geogràfica que representava el riu, revolucionant així les comunicacions en la Ribera.

Tal com es descriu en el projecte d’actuació, el pont de Fortaleny “és una obra d’enginyeria civil d’indiscutible bellesa arquitectònica, a causa de l’harmonia del seu disseny, l’equilibri de les seues dimensions i una cuidada execució dels suports, piles i estreps, realitzats en maçoneria d’aparell reticular, emulant l’aparell romà”.