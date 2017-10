Diputació cedeix la Venta el Saler a l'Ajuntament per enderrocar la construcció i regenerar l'espai

La Diputació i l'Ajuntament de València han activat el procés de transferència dels terrenys coneguts com la Venta el Saler, situats en la zona més protegida del Parc Natural de l’Albufera, perquè el consistori puga donar-li l'ús més oportú en el marc de la regeneració paisatgística de la zona.

L'acord s'ha adoptat en la reunió mantinguda entre el vicepresident segon de la Diputació, Toni Gaspar, i el regidor d'Inspecció General de Serveis i Devesa-Albufera, Sergi Campillo, que posaran immediatament en mans dels serveis tècnics d'ambdues institucions aquesta decisió política que reforça la col·laboració entre administracions i que ara haurà de confirmar-se en els respectius plens.

La Venta el Saler, propietat de la Diputació com a espai annex a la Plaça de Bous, en la qual en el seu moment es tancava als bous que després es portaven a la plaça del carrer Xàtiva, té una superfície de 16.000 metres quadrats i compta amb 8 corrals, 4 corraletes i un antic habitatge que gastava el corraler. Des de fa anys, aquestes instal·lacions estan en desús, la qual cosa ha portat als nous responsables de la Corporació a proposar aquesta cessió a l'ajuntament, en la línia de transferir competències impròpies i espais als quals pogueren donar ús altres administracions.

Per la seua banda, el Govern local va aprovar una moció el passat mes de juliol en la qual es proposava impulsar un conveni amb la Diputació per a la cessió dels terrenys, amb l'objectiu de derruir l'antiga Venta i integrar l'espai en l'entorn natural d'una de les zones amb major protecció de l’Albufera.

En paraules de Toni Gaspar, “hui hem donat el tret d'eixida a aquesta cessió patrimonial perquè l'Ajuntament dispose d'aquest espai i puga procedir de la forma més oportuna en el seu pla per a la Devesa-El Saler”. Per la seua banda, Sergi Campillo ha afegit que una vegada adoptat l'acord el consistori “encarregarà un estudi tècnic de proposta mediambiental per a aquests terrenys, mentre ambdues institucions donen forma legal a la transferència”