La Diputació inicia les proves per poder ampliar voreres en Massarrojos després de 20 anys de protestes

La Diputació de València instal·larà en les pròximes setmanes uns semàfors provisionals en la travessia de Massarrojos amb l'objectiu de confirmar la idoneïtat d'obrir un segon tram de circulació alternativa que servisca per a distribuir el trànsit a l'interior de la població, la qual cosa permetria ampliar les voreres en aquesta zona del municipi, donant resposta a una reivindicació veïnal després de 20 anys de protestes.

Els semàfors serviran per a alternar el pas dels vehicles en un i un altre sentit, com ja ocorre en el tram situat en l'eixida cap a Rocafort, i en cas que la prova es desenvolupe segons el previst, es procedirà a reduir l'amplària de la calçada a un sol carril en la zona central de la travessia, on es trova la farmàcia.

Tal com ha explicat el diputat de Carreteres, Pablo Seguí, amb aquesta mesura “es podrà ampliar l'espai dedicat a les voreres en una zona en la qual la seua estretor dificulta no solament el pas dels vianants, sinó també l'accés a les vivendes en les degudes condicions de seguretat, sobretot per a persones amb mobilitat reduïda”.

Per a poder dur a terme la mesura ha sigut necessari esperar a la finalització de la reordenació del trànsit per part de l'Ajuntament de València en els carrers adjacents, una actuació que conclou ara i que permet que la Diputació puga iniciar la nova regulació en proves abans d'engegar-la de forma definitiva. Per a açò, s'estrenyerà la calçada mitjançant separadors mòbils i s'instal·laran uns semàfors provisionals que regularan l'alternança en el pas dels vehicles, permetent ajustar els temps de pas i espera.

Un projecte "ambiciós"

Una vegada que finalitzen les proves i s'haja comprovat la viabilitat de deixar un sol carril de circulació en la travessia de la CV-308, es duran a terme les obres d'eixamplament de les voreres. El diputat ha recordat que açò seria solament una primera fase dins d'un projecte més ambiciós que passa per generar un itinerari alternatiu a través del Camí de Camarena, amb el que s'aconseguiria que els 9.000 vehicles que circulen de mitjana per aquesta via deixen de travessar el nucli urbà de Massarrojos en comptar amb una connexió més directa amb la CV-310.

Així, en paraules de Seguí, “la reordenació del trànsit permetrà solucionar els problemes de seguretat que provoca l'existència de la travessia”, al mateix temps que es pretén dur a terme “la creació d'un itinerari alternatiu que discorrerà pel Camí de Camarena i permetrà traure del casc urbà els 9.000 vehicles que, procedents de Montcada i Godella, creuen diàriament la pedania en tots dos sentits”.

Es tracta d'una actuació que compta amb el suport i la implicació dels ajuntaments pels quals discorre la CV-308, i especialment, dels ajuntaments de València i Montcada, que hauran d'adquirir els terrenys per a poder ampliar la plataforma del camí en aquells punts en els quals siga necessari a fi de generar una via segura, amb doble sentit de circulació i un total de quatre glorietes que facilitaran els accessos des de les vies secundàries al llarg del recorregut.

La Diputació de València ha iniciat ja la redacció del projecte de condicionament, el cost del qual es calcula que podria oscil·lar entre 1 i 2 milions d'euros, quantitat que serà assumida per la institució provincial.