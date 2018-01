La Diputació mobilitza més de 400 efectius en previsió de fortes pluges durant el cap de setmana

La Diputació de València ha mobilitzat a més de 300 efectius de l'àrea de Carreteres, Divalterra i Egevasa en previsió de les fortes pluges que s'esperen per al cap de setmana. Aquest operatiu, en alerta les 24 hores del dia, està preparat per a intervenir de forma immediata en cas de produir-se inundacions o despreniments en els 1.800 quilòmetres de la xarxa provincial de carreteres, així com davant qualsevol incident que afecte els municipis valencians i a les seues veïnes i veïns. A més, es compta amb el dispositiu habitual del Consorci Provincial de Bombers, compost per un altre centenar d'efectius.

Encara que encara no s'ha declarat la situació d'Emergència, el diputat de Carreteres, Pablo Seguí, ha coordinat aquest divendres al costat dels responsables de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, José María Ángel, Divalterra, Xavi Simón, Egevasa, Miguel Ángel Ferri, i el Consorci Provincial de Bombers, Josep Bort, aquest operatiu especial que manté en alerta a 40 efectius de l'àrea de Carreteres, entre personal de la institució i de les empreses de conservació; 288 brigadistes de la Diputació; un centenar de bombers i els operaris de Egevasa que s'encarreguen de subministrar les bombes als bombers.

Segons ha explicat Pablo Seguí, "davant aquest tipus de previsions meteorològiques és important estar previngut, perquè la capacitat de resposta ha de ser immediata davant les adversitats climatològiques en carreteres i pobles". El diputat de Carreteres ha avançat que "davant la previsió de qualsevol problema en una carretera de la xarxa provincial es tallarà el trànsit per a evitar incidents personals".

Per la seua banda, el diputat de Medi ambient i responsable del Consorci de Bombers, Josep Bort, ha destacat la col·laboració entre institucions i "la coordinació en el si de la Diputació, en la línia que marquem al costat del president que tots els efectius de la corporació que intervenen en situacions d'emergència treballaren conjuntament, sota el comandament únic del Consorci de Bombers".

400 efectius i maquinària

En total, hi ha més de 400 efectius de la corporació provincial llests per a intervenir en cas que es confirme l'episodi de fortes pluges i es produïsquen problemes en municipis i carreteres. En concret, estan mobilitzats 288 brigadistes de 56 brigades de la Diputació, que oferiran ajuda, en cas de ser necessari, al personal afectat, amb labors de vadeo, neteja de cases, carrers i vials i evacuació de persones. Aquestes brigades, sota el comandament únic del Consorci de Bombers i la coordinació d'Emergències, estan en permanent contacte amb els ajuntaments.

Al costat dels brigadistes i el centenar d'efectius de l'operatiu habitual dels bombers, estan en alerta 6 equips de 4 persones de l'àrea de Carreteres, amb el cap de Conservació al capdavant, i altres 6 brigades, una per demarcació, de les empreses que s'encarreguen d'aquesta conservació en cadascuna de les demarcacions de la província. En total, uns 40 operatius de carreteres que s'anirien augmentant en funció de les necessitats, segons la intensitat del temporal.

Quant a la maquinària, a més de les pales disponibles en la pràctica totalitat dels municipis i les llevaneus, Divalterra manté les 48 bombes de buidatge distribuïdes en les bases dels municipis amb un alt risc d'inundacions, així com dues furgonetes amb 10 bombes cadascuna en les bases de l'Alcúdia de Crespins i Barx.

De moment, hi ha dues màquines llevaneus treballant en el Racó d'Ademús i Els Serrans davant les primeres nevades en la zona, que han començat a cobrir les carreteres. Encara que la previsió indica la possibilitat de fortes pluges, especialment en el sud de la província.