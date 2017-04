La Diputació reivindica la protecció del patrimoni ceràmic amb un llibre sobre taulelleria valenciana

El pati gòtic del Palau dels Scala ha acollit la presentació de 'La taulelleria valenciana dels segles XVII, XVIII i XIX' a la col·lecció de la Fundació La Fontana, dels professors Ignasi Gironés i Vicent Guerola, una de les últimes novetats publicades per la Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació.

En paraules del president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, "aquest tipus d'estudis serveixen perquè no es tornen a repetir moments com aquells en els quals vam perdre tant patrimoni ja irrecuperable i per a fomentar la protecció del que ens queda”. Al costat del president, van participar en la presentació de l'obra els autors, Gironés i Guerola, Alejandro Maluquer, de la Fundació La Fontana, i Jaume Coll, director del Museu de Ceràmica González Martí.

Rodríguez ha lamentat que “aquells valors que no cotitzen en borsa però que són essencials en la vida de les persones moltes vegades s'obliden”, en referència a aquells elements patrimonials entre els quals es troba la ceràmica autòctona. “Probablement si haguérem sabut el valor del patrimoni que teníem no haguérem permès que desapareguera”, ha insistit el president de la Diputació, que ha posat en valor aquest treball de recuperació de “un patrimoni que els valencians i valencianes tenim una mica més a prop”.

La ceràmica de València en el segle XVIII

Per la seua banda, el director del Museu Nacional de Ceràmica González Martí, Jaume Coll, ha assenyalat que “el llibre identifica peces que s'havien perdut al llarg de la història i les situa en el seu propi àmbit". A més, el responsable del centre de referència del patrimoni ceràmic va destacar “la importància de la ceràmica valenciana, no en general, sinó de la ciutat de València, centre de la producció especialment en el segle XVIII, un element poc conegut de la història d'aquesta matèria”.

Fotografia d'una època

"És una satisfacció que un alumne meu com Ignasi Gironés continue amb el meu treball”, ha explicat Vicent Guerola, per a qui “sens dubte la ceràmica té alguna cosa que ens captiva". Per la seua banda, Ignasi Gironés, després d'agrair la col·laboració de la Diputació i de la Fundació La Fontana per a poder accedir i divulgar la seua col·lecció, va matisar que el seu treball “no solament és un catàleg de taulells, perquè la ceràmica és també una mostra de costumbrisme i tradicions. És una fotografia d'una època i ha d'entendre's com una aportació d'informació fonamental sobre el nostre passat. Els valencians érem com aquells taulells ens mostren".

L'acte ha arribat a la seua fi amb la proposta llançada per Vicent Guerola i assumida per Alejandro Maluquer, de la Fundació la Fontana, de muntar una exposició en el Museu de Ceràmica amb els taulells valencians de la col·lecció: “és un repte que hem d'afrontar tots els presents, i hem de fer-ho de manera ràpida”.