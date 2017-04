Diputació ultima la transferència a Conselleria del vessant sanitari de l’Hospital Psiquiàtric de Bétera

Amb la intenció de limitar-se a desenvolupar les conegudes com "competències pròpies" la Diputació de València ha intensificat el treball per transferir enguany el vessant sanitari de l'Hospital Psiquiàtric de Bétera a la Conselleria de Sanitat Universal.

Segons les paraules del propi president de la institució provincial, Jorge Rodríguez, la intenció es "ser més eficients", per la qual cosa l'objectiu final és que el Psiquiàtric de Bétera acabe formant part de la xarxa sanitària autonòmica i que siga la Conselleria la que gestione el dia a dia d'aquest hospital a través del Consorci de l'Hospital General.



Rodríguez afegeix que amb esta transferència, pretén "convertir en fets la idea de que existisca un repartiment competencial just i raonable que evite el caos i les duplicitats en la gestió i incremente l'eficiència de l'administració pública". En el cas de l'Hospital Psiquiàtric de Bétera, es tracta de “dignificar l'atenció sanitària, fent un pas més en aqueix camí que vàrem començar a recórrer eliminant el copagament i que continuarem amb els canvis en l'adreça i el model de gestió perquè Bétera no siga mai més un aparcament de malalts”.



Des de Diputació incideixen en que, en la línia de treball de recerca de l'eficiència, es portarà al ple de la Diputació la forma jurídica per a transferir el model assistencial de Bétera a la Generalitat. En aqueix full de ruta, des de l'inici de la legislatura, tant Mercedes Berenguer com Jorge Rodríguez han mantingut diferents reunions amb la Conselleria de Sanitat i també amb la d'Igualtat i Polítiques Inclusives que dirigeix Mónica Oltra, a la qual els responsables de la Diputació han demanat col·laboració per a acollir en les seues instal·lacions als malalts de llarga estada del Psiquiàtric de Bétera, la situació mèdica dels quals recomana l'atenció en residències.



Mercedes Berenguer explica que la intenció de la nova Corporació provincial “ha sigut des del primer moment convertir l'Hospital de Bétera en un centre de mitja estada orientat a la rehabilitació, per a pacients que no estiguen més d'entre 6 i 8 mesos en aquestes instal·lacions”, que és el que se segueix treballant amb la Generalitat perquè el centre passe a formar part de la Xarxa Pública de Salut Mental.

Els responsables de la Diputació de València consideren que la transferència de l'Hospital de Bétera a la Conselleria suposarà disposar de contractes i serveis més eficaços i avantatjosos per a les arques públiques, així com millors condicions per al personal sanitari, atès que podrà desenvolupar la seua carrera professional en un horitzó més ampli.