La Diputació rep més de 7.000 visites en el primer cap de setmana de portes obertes

Els palaus de la Batlia i la Scala, seu de la Diputació de València en la plaça Manises, han rebut més de 7.000 visites en els primers dies de portes obertes, amb motiu de la celebració del 9 d’Octubre. Aquestes persones han pogut descobrir la història i el patrimoni de la institució, així com conéixer els serveis que presta a municipis i ciutadans.

El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, defensa la idea que “no pot apreciar-se allò que no es coneix”, i en resposta a aquesta inquietud, la Corporació ha anat engegant una sèrie de mesures encaminades a la transparència i acostar la institució als ciutadans. L'última d'aquestes mesures és l'exposició ‘Coneix la Diputació’, que després de rebre 5.000 visites a Requena pot veure's aquests dies en la seu de Plaça Manises, fins al diumenge 15 d'octubre.

La mostra, que ha sigut visitada per més de 7.000 persones des que la inaugurara Rodríguez dijous passat, suposa fer un pas més en la política de ‘Palaus Transparents’ en la qual la Diputació participa al costat de la Generalitat. A més de compartir eixe patrimoni històric i artístic, Jorge Rodríguez vol que els veïns dels municipis valencians sàpien exactament què és el que fa la Diputació i els serveis que presta. Per a açò, va començar elaborant una Guia de Serveis, a la disposició de tots els ajuntaments, que repassa les competències de la institució àrea per àrea. A continuació es va portar als col·legis eixa guia en format còmic, amb una versió didàctica que es va difondre com el ‘Quadern de la Dipu’.

Alzira, següent parada

El següent pas, i no serà l'últim en aquesta política de transparència i acostament a la societat, ha sigut la itinerància de ‘Coneix la Diputació’, que després de fer escala a Requena i passar per València partirà rumb a Alzira, i de ‘Memòria de la Modernitat’, una exposició que, segons els experts, “ajudarà a reescriure la història de l'art valencià”, i que, en paraules de Rodríguez, “pretén acostar a les valencianes i els valencians un patrimoni que fins ara es guardava en despatxos i magatzems i que pertany a tots ells”.

Les dues mostres de la Diputació, en el marc del projecte ‘La Diputació a les Comarques’, podran visitar-se a Alzira entre principis de novembre i març de 2018, abans de continuar la seua itinerància per Gandia, Ontinyent, Sagunt i Torrent. Mentre els tècnics de Patrimoni de la Corporació ultimen el trasllat dels Sorolla, Pinazo, Equipo Crónica i altres joies patrimonials al MUMA d'Alzira, els ciutadans poden seguir descobrint el passat, el present i el futur de la Diputació fins al 15 d'octubre en la seua seu de la Plaça de Manises.