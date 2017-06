Els industrials de les Comarques Centrals demanen desenvolupar la normativa de la comarcalització

La Plataforma per la Reindustrialització Territorial, formada per IBIAE, COEVAL i FEDAC, ha analitzat els trets positius del treball en clau comarcal superant mirades localistes, per la qual cosa els empresaris defensen un "necessari impuls de la vertebració comarcal a la Comunitat Valenciana".

Els industrials de les Comarques Centrals Valencianes destaquen que és necessari "posar l'accent en la importància que les administracions amb el major consens polític possible lideren al costat dels Agents Socials i Econòmics dels territoris aquesta vertebració per a conjuntament dinamitzar les comarques i els seus desenvolupaments territorials i econòmics".

Entre les propostes demanen l'engegada de normes que acaben amb duplicitats i impulsen el comarcal en tots els àmbits públics i privats, contemplant partides pressupostàries suficients per a dur a terme projectes de contingut econòmic que ajuden a racionalitzar, fer sostenibles i equilibrar les inversions que es duen a terme en els territoris de la Comunitat Valenciana".

Les associacions empresarials de la Vall d'Albaida, la Foia de Castalla i l'Alcoià-el Comtat posen com a exemple la seua pròpia coordinació, que expliquen que es caracteritza per compartir informació del funcionament de les seues respectives comarques. Afigen que des de la seua engegada sempre han subratllat el concepte de la comarcalització com a element clau per al desenvolupament de l'economia dels territoris.

"Un factor determinant per al creixement és el coneixement de l'entorn. D'aquesta forma s'aconsegueix efectuar coses que arriben a la societat propera. Per tant, pensar en comarca significa fer-ho en el pròxim i en la vertebració del territori en tots els seus vessants", assenyalen els industrials.

IBIAE, COEVAL i FEDAC subratllen que són "profundes coneixedores de tot quant succeeix en les seues respectives comarques. En conseqüència, valoren positivament tots aquells projectes comarcals que tenen un resultat directe sobre la població i sobre l'economia de la mateixa".