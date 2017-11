Espinete, jubilat a Albaida?

El famós personatge televisiu de ‘Barrio Sésamo’ en els anys 80 en Televsió Espanyola podria acabar jubilat a Albaida. Així ho ha avançat l’alcalde de la localitat, Josep Albert, qui ha explicat que està negociant amb RTVE per tal que este nino forme part de Museu de Titelles d’Albaida on també hi ha altres personatges famosos com alguns dels protagonistes de Fraggle Rock, alguns de las Noticias del Guiñol de Canal + o també els dels humoristes Gomaespuma.

Albert ha fet l’anunci durant la presentació de la 33a Mostra Internacional de Titellesde la Vall d’Albaida, un mostra que arribarà a 19 pobles de la Vall d’Albaida a través de 14 companyies que recorreran la comarca de dijous a diumenge.

La mostra oferirà al voltant de 30 espectacles al llarg de la comarca, i a més s’han programat dues rutes: una per als més menuts de la casa i altra per als que ja no ho són tant. Enguany s’aposta per espectacles íntims, la música en directe i la barreja amb disciplines com el clown i la dansa contemporània.