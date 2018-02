Establit el nivell d'emergència 0 per nevades que afectaran a les comarques de l'interior

L'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències ha alertat i recomanat molta precaució davant el temporal de neu previst per a diumenge que ve a l'interior de les províncies de València i Castelló, i de vent demà a l'interior de Castelló, segons els avisos emesos per l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

El temporal de neu que, des de primeres hores d'aquest divendres està afectant a l'interior de les províncies de València i Alacant, s'estendrà diumenge que ve també a l'interior de la província de Castelló i interior nord de la província de València, on s'esperen acumulacions de neu per sobre dels 900 metres, segons avís groc de AEMET. Quant al temporal de vent previst per a matí, s'esperen ratxes que superaran els 80 quilòmetres per hora a l'interior i litoral nord de Castelló.

El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat Valenciana (CCE) ha establit emergència situació 0 del Procediment d'Actuació Enfront del Risc de Nevades i s'ha informat als municipis afectats perquè adoptaren les mesures preventives. Aquesta situació afecta a l'interior de les comarques de la Costera i la Vall d'Albaida, en la província de València; i les comarques el Comtat, l'Alcoià i l'Alt Vinalopó, en la província d'Alacant.

El Procediment d'Actuació enfront del Risc de Nevades de la Comunitat Valenciana classifica del 0 al 3 les situacions d'emergència segons els danys que ocasionen les nevades. En el matí d'avui s'ha establit una situació 0 en les comarques citades perquè els efectes de la neu requereix la mobilització de recursos per a la neteja de la xarxa viària afectada.

També ha decretat preemergencia per plaques de gel en la xarxa viària de l'interior nord de Castelló. En aquesta circumstància extraordinària, es recomana evitar circular per les carreteres afectades i molta precaució si es transitara, a més de seguir els següents consells: conduir amb les llums posades, reduir la distància de seguretat i utilitzar cadenes. D'altra banda, s'ha emès un butlletí d'informació especial en el qual s'informa del citat temporal previst en els pròxims dies.

Davant aquesta situació, moltes carreteres afectades per l'emergència del temporal de neu han patit durant tota la demà restriccions de trànsit i corts temporals de circulació, segons informació facilitada pel Centre de Gestió i Seguretat Viària (CEGESEV). En l'explica @GVA112 o en la pàgina www.112cv.gva.es es pot consultar l'estat d'aquestes carreteres i els consells a seguir tant davant el risc de nevades, de pluges, vent o temporal marítim.

El director de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, José María Ángel, ha reiterat el missatge difós el cap de setmana passat davant el fort temporal de neu, pluja i vent que va afectar a la Comunitat Valenciana. "És important -ha destacat-, els treballs de coordinació que s'estan duent a terme davant aquest nou temporal entre les diferents administracions respecte a la neteja de les carreteres i com a previsió als avisos de vent i neu, que s'estendran el cap de setmana a la província de Castelló".

El director de l'Agència ha anunciat que, davant l'avís de temporal aquest cap de setmana, "també hi ha un ampli dispositiu preparat per les possibles complicacions que pogueren derivar del temporal amb la mobilització de recursos pels diferents organismes i administracions que han d'intervenir si es declara una emergència".

Tant la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques, els diferents consorcis provincials de bombers i les diputacions han informat a l'Agència de Seguretat i Emergències que tenen els seus recursos preparats "per a desplaçar-se de la forma més ràpida al punt que es requerisca i aconseguir que la circulació siga segura".

Emergències demana precaució especialment si es va a agafar el cotxe per a desplaçar-se a les zones afectades per les nevades i recomana, davant les previsions meteorològiques per al cap de setmana, seguir comptes oficials i posar-se al dia de les actualitzacions dels avisos, preemergencias o emergències vigents que arreplega la citada pàgina web del Centre de Coordinació d'Emergències.