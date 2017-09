L’alcalde de Aielo (PP) guanya l’oposició a secretari municipal del seu propi ajuntament

L’alcalde d’Aielo de Malferit, José Luis Juan Pinter (PP) ha quedat en primera posició en el concurs de la plaça de secretari municipal impulsat des del seu propi govern. Al concurs es van presentar tres candidats, i Juan Pinter va obtenir la major puntuació quasi duplicant al segon i sextuplicant pràcticament al tercer, segons informa el propi alcalde en una nota dirigida als seus ciutadans en la web municipal.

Aquesta nota pública, la segona en pocs dies, ha sigut publicada per les crítiques realitzades des del PSPV de la localitat que ha demanat l’anul·lació del procés, advertint l’alcalde en la primera sobre la possible interposició d’una querella penal contra els regidors socialistes. En el nou escrit José Luis Juan Pinter insisteix que els socialistes “ja explicaran davant el jutge de torn, si no rectifiquen davant de tot el poble”, afirmant que se li està atribuint un delicte de prevaricació, i assegurant que està “fart de tanta persecució i difamació”.

L’alcalde recorda que la seua professió és “secretari d’ajuntament per oposició”, que va exercir durant diversos anys a Catalunya, i ara té plaça de secretari interventor a l’Ajuntament d’Anna. Explica que “ara estic en excedència per ser alcalde (des de 2007), i romandré en ella mentre ho siga”. Però afig que “és legítim que, com qualsevol persona que reunisca els requisits, puga poder optar a una plaça vacant de Secretari que actualment existeix a Aielo de Malferit que a més és el meu poble natal. (Els mestres no ho fan?)”.

José Luis Juan Pinter acusa al PSPV de que “oculten cínicament i premeditadament, que l’acord aprovatori del barem específic (que suposa el 5% de la puntuació total del concurs), ho va ser per unanimitat de tot el Ple, és a dir, amb els vots favorables dels regidors del PSOE, fins i tot acceptant-los la seua proposta que s’incloguera en aquest barem la possibilitat de presentar-se al mateix altres llicenciats diferents als llicenciats en dret o econòmiques, altres funcionaris com per exemple llicenciats en ciències polítiques”.

En l’escrit l’alcalde desglossa el resultat de l’oposició (ometent el nom dels altres dos aspirants), i explica que s’estableixen tres tipus de barems: el de l’Estat (80%) de la puntuació, el de la Comunitat Autónomca (15%) i el del ple de l’Ajuntament (5%). En aquest sentit Juan Pinter va obtenir 23,36 punts: (19,21 punts; 2,65; i 1,5 respectivament); el segon aspirant 12,74 punts (8,83; 2,43 i 1,5); i el tercer 4,02 punts (2,52; o i 1,5). Amb açò assenyala l’alcalde que la puntuació “ix majoritàriament de l’Estat i de la Comunitat Autònoma”.

José Luis Juan Pinter afirma que “el grup municipal socialista, que no esperava que jo em presentara, li ha caigut el món damunt” i lamenta que “des de primers d’agost, estan impugnant el procés en Delegació de Govern, En la Direcció general d’Administració Local de la Generalitat, segurament en els tribunals del Contenciós i no sé quins altres llocs, amb tal d’evitar que jo puga ser secretari de l’ajuntament algun dia”.

En la nota l’alcalde d’Aielo de Malferit carrega contra el PSPV i el seu portaveu Juan Ramón Espí afirmant que les seues denúncies “sense justificació alguna en la majoria dels casos, estan obligant a l’Ajuntament a gastar quantitats elevades de diners en recursos i advocats que podrien anar destinats a contractar a gent que ho necessita”. A més critiquen que fan “aqueixa política tan menyspreable que practiquen ara des de les xarxes socials i els periòdics digitals on és més fàcil falsejar la veritat”.

Juan Pinter conclou afirmant que “seré alcalde com a mínim fins a final de legislatura. Però sols alcalde”. Que “secretari podré ser si així ho decidisc possiblement quan vulga (sempre quan acabe d’alcalde)”, perquè la puntuació “em dóna pràcticament el 100 [%] de garanties de ser secretari de Aielo”, i perquè “com a funcionari és el meu dret”.