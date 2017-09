Ontinyent i empresaris se sumen a reivindicar el desdoblament de la CV-60 entre la Vall d’Albaida i la Safor

L’Ajuntament i els empresaris d’Ontinyent i la Vall d’Albaida se sumen a les accions per reclamar el desdoblament de la CV-60 i la millora de la CV-610 que ve impulsant la “Plataforma Ciutadana per la Finalització de la CV-60”. L’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, i representants de les patronals empresarials de La Vall d’Albaida (COEVAL) i La Safor (FAES) es reunien esta setmana amb Pedro Juan Parra, portaveu de la Plataforma, que ha replegat més de 5.000 signatues i sumat adhesions de diversos ajuntaments per reivindicar estes actuacions.

En l’encontre, al que l’alcalde acudia acompanyat pel regidor de Territori, Jaime Peris, Jorge Rodríguez destacava la qüestió com “una demanda que no podem deixar caure en l’oblit sinó tot el contrari, reivindicar com a necessària, perquè comptar amb estes infrastructures suposaria una important millora en seguretat viària, un impuls al turisme i la indústria de les nostres comarques, i un reforç a la vertebració del territori”, destacava.

L’alcalde va confirmar en la reunió que instarà al Consorci de les Comarques Centrals a encapçalar la demanda , “ja que és l’ens que considerem que ha de fer seua una reivindicació que suposaria un avanç per a totes les localitats i comarques representades”, i avançava que el ple de l’Ajuntament tractarà una moció per reclamar la construcció del doble tram de 20 quilòmetres entre Terrateig i l’Olleria, obres que van ser incloses a l’acord que en 2005 signaren el Ministeri de Foment i la Generalitat Valenciana, juntament amb la finalització de l’Autovia Central. A esta demanda s’ha d’afegir el desviament per traure la circulació dels nuclis urbans als pobles al voltant de la carretera CV-610, millorant els 12 quilòmetres que van de Quatretonda a Benicolet abans d’enllaçar amb la CV-60.

El President i el Secretari de COEVAL, Javier Cabedo i Vicent Donat, i el Vicepresident de FAES, Ramón Soler, recordaven que en un recent informe sobre les infrastructures que necessita la Comunitat Valenciana, la Confederació Empresarial Valenciana (CEV) incloïa de manera expressa el desdoblament de la CV-60, una necessitat que ambdues entitats empresarials portaran a tractar de manera específica al si de la CEV, per tal d’augmentar l’impuls actiu a estes demandes. Des de les entitats empresarials apuntaven que esperen que les administracions s’impliquen definitivament, “ja que amb la millora de les comunicacions es vertebra amb fets el territori i s’impulsa l’activitat econòmica de comarques que estan equidistants dels ports i aeroports de València i Alacant, amb una ubicació estratègica privilegiada que augmentaria la seua competitivitat completant estes infrastructures”.

Des de la Plataforma Ciutadana per la Finalització de la CV-60, Pedro Juan Parra recordava que des que en 2005 el Ministeri de Foment i la Generalitat signaren l’acord per construir el doble tram entre Terrateig i l’Olleria s’han registrat 11 víctimes mortals per accidents, sense comptar ferits ni els talls de carretera que provoquen els accidents de camions, en haver sols un carril per sentit.