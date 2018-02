Pantalles acústiques a carreteres de Paterna, Godella, Miramar i Sant Antoni per minimitzar el soroll en col·legis i residències

La Diputació de València iniciarà en les pròximes setmanes la redacció del projecte de 'Mesures correctores d'impacte acústic en els grans eixos viaris de la Xarxa de Carreteres de la Diputació de València', a fi de reduir els nivells de soroll percebuts en els centres docents i assistencials situats al voltant de les carreteres CV-310, CV-336, CV-368 i CV-670, totes elles amb una intensitat de circulació superior als tres milions de vehicles a l'any.

L'objectiu d'aquesta actuació, tal com ha explicat el diputat de Carreteres, Pablo Seguí, és "millorar la qualitat de vida de les persones que es donen cita diàriament en aquests centres i que han de suportar uns nivells de soroll que depassen els objectius de qualitat acústica, com a conseqüència de tenir a prop la carretera i que nosaltres, com a titulars i gestors de la via, tenim l'obligació de minimitzar".

En els últims anys, l'àrea de Carreteres ha impulsat diversos projectes destinats a minimitzar el soroll produït per l'elevada intensitat del tràfic en zones considerades "sensibles", per estar prop de centres escolars, assistencials o residencials. Aquestes actuacions s'han desenvolupat en alguns casos de forma integrada en actuacions globals de millora de la carretera, com en el cas de la CV-370 entre Manises i Riba-roja, i en uns altres mitjançant projectes específics, com en el cas de la CV-336 entre Sant Antonio de Benaixeve i Bétera.

El projecte actual, la redacció del qual ha sigut adjudicada a l'empresa Typsa, que compta amb un termini d'execució de 12 mesos i un pressupost de 67.000 euros per al seu desenvolupament, forma part d'aquests últims i amb ell se cerca donar solució a aquelles zones de depasse dels objectius de la qualitat acústica que, segons els plans d'acció aprovats el juny de 2014 a partir dels Mapes de Soroll elaborats per la institució provincial, coincidien amb edificis sensibles i es podien resoldre mitjançant pantalles acústiques.

Aquestes zones són l'entorn de les Escoles Professionals Luis Amigó, a Godella; la residència d'ancians de Sant Antoni de Benaixeve, el Col·legi Escola 2, d'Educació Infantil, Primària i Secundària i el col·legi Palma, tots dos a Paterna; i la residència d'ancians de Miramar. Són tots centres escolars i residencials en els quals l'elevada intensitat de tràfic de les carreteres al costat de les quals es troba provoca elevats nivells de soroll que és necessari mitigar, mitjançant l'establiment, en aquest cas, de pantalles acústiques.

Tal com ha explicat el diputat de Carreteres, en matèria de reducció de soroll existeixen altres possibilitats, com l'aplicació de paviments fonoabsorbents, les actuacions tendents a reduir la intensitat o velocitat del tràfic, o fins i tot actuacions que incideixen sobre el receptor, com l'aïllament acústic dels mateixos habitatges o edificis afectats.

"L'elecció d'una o una altra actuació dependrà de la situació concreta de la via, la seua ubicació i els elements afectats. Si bé el pla d'acció abans esmentat contenia una proposta inicial per a aquestes cinc zones basada en la instal·lació de pantalles, el cost total de les quals podria estar entorn dels 400.000 euros, serà el projecte que ara s'ha adjudicat el que haurà d'analitzar amb detall la idoneïtat de les mesures proposades, així com determinar la seua tipologia, ubicació, característiques tècniques d'execució i pressupost", ha afegit Seguí.

Al costat d'aquesta actuació que ara inicia la fase de redacció, el titular de Carreteres ha anunciat que des del Servei de Conservació es van a desenvolupar en paral·lel actuacions de reducció dels nivells de soroll, en aquest cas, mitjançant l'aplicació de paviments fonoabsorbents en tots aquells reforços de ferm que estiga previst executar en zones que, encara no sent de prioritat 1 per no existir en el seu entorn centres d'especial sensibilitat, sí siguen considerats en els plans d'acció com a trams a corregir.